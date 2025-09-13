Bugün
Sağlık

Yayınlanma Tarihi: 13.09.2025 17:04

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı konusunda uyarıda bulundu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastanelerdeki kan bankalarında, kan ünitesi ve kan bileşenleri bakımından ciddi ve kritik bir kıtlık yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanelere ulaşan ciddi yaralanmalarda hayat kurtarmak için ek kan ünitelerine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Günlük kan ünitesi ve kan bileşeni ihtiyacının 350 üniteyi aştığı belirtilen açıklamada, kıtlık ve yetersiz beslenmenin yaygınlaşması nedeniyle toplu bağış kampanyaları da dahil olmak üzere kan ve kan bileşeni stok kaynaklarının azaldığına işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan ünitesi ve kan bileşenleri stoklarının güçlendirilmesi için ilgili tüm makamların müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

