Bel ve ayak ağrısı çeken hasta, boy uzatma ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Aydın'dan kente gelen Uğur Can Yaşar, bel ve ayak ağrısı şikayetiyle hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Sefa Erdem Karapınar'a başvurdu.

Tetkikler sonucunda manyetik çivi yöntemiyle Yaşar'a boy uzatma ameliyatı yapıldı. Başarılı ameliyatın ardından Yaşar, yaşadığı rahatsızlıktan kurtuldu.

Opr. Dr. Karapınar, AA muhabirine, boy uzatma işleminin bölgede ilk olduğunu söyledi.

Boy uzatma ameliyatlarının kozmetik amaçlı olduğu gibi tıbbi zorunluluk halinde de uygulanabildiğini belirten Karapınar, şunları dile getirdi:

"Biz, hastamızda daha önce cerrahi müdahale gerektirdiğini düşündüğümüz bir rahatsızlık nedeniyle bu operasyonu yaptık. Bu ameliyatta manyetik çivi kullandık. Avantajı, tamamen kapalı bir cerrahi işlem olması. Son derece başarılı bir operasyon gerçekleştirdik, hastamız da memnun. Bu tür cerrahilerin üniversitede yapılabiliyor olması, hastanemizin teknik altyapısı ve yöneticilerimizin desteği sayesinde mümkün oldu." diye konuştu.

Hastanın sağ bacağının soldakine göre daha kısa olduğunu ifade eden Karapınar, Yaşar'ın operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlattı.

- "Ayağımın yere tam basması çok güzel bir duygu"

Yaşar, ameliyattan sonraki ilk dönemin zor olduğunu ve 40 gün ayağının üzerine basamadığını söyledi.

Doktorun 4 santimetrelik uzama için manyetik cihaz kullandığını dile getiren Yaşar, "Şimdi ağrılarım azaldı, işime geri döndüm. Tabanlık kullanmadan ayağımın yere tam basması, çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

