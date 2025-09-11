Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık "İzsiz cerrahi" ile 81 yaşındaki kanser hastası sağlığına kavuştu

"İzsiz cerrahi" ile 81 yaşındaki kanser hastası sağlığına kavuştu

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2025 15:43

Rahim kanseriyle mücadele eden 81 yaşındaki Aysel Gültepe, Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde, karında kesi izi bırakmayan izsiz cerrahi (vNOTES) yöntemiyle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

İzsiz cerrahi ile 81 yaşındaki kanser hastası sağlığına kavuştu

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, genel anestezi alamayan veya ileri yaşta, ek hastalıkları bulunan kadınlar için umut vadeden yöntem, hızlı iyileşme ve kesi izi bırakmama avantajı sunuyor.

Şeker, hipertansiyon, beyin damar tıkanıklığı ve böbrek ameliyatı öyküsü bulunan ve klasik cerrahi için yüksek risk grubunda yer alan Gültepe, başvurduğu Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Kadın Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Vakkas Korkmaz başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edildi.

Risk grubunda yer alan Gültepe, vNOTES yöntemi kullanılarak yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

- "Tamamen doğal yollardan girilerek ameliyat gerçekleştiriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Korkmaz, vNOTES'un jinekolojik operasyonlarda estetik ve tıbbi açıdan önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Korkmaz, bu yöntemle karın bölgesine hiç kesi yapılmadığına vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:

"Tamamen doğal yollardan girilerek ameliyat gerçekleştiriliyor. Böylece ameliyat sonrası iz kalmıyor, hasta aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabiliyor. Ayrıca ağrı kesici ihtiyacı çok azalıyor ve enfeksiyon riski minimuma düşüyor. Özellikle genel anestezi alamayan veya ileri yaşta, ek hastalıkları olan kadınlar için çok güvenli bir seçenek."

- Riskli hasta izsiz cerrahi ile sağlığına kavuştu

Gültepe'nin ek hastalıkları nedeniyle klasik cerrahi için yüksek risk grubunda bulunduğunu belirten Korkmaz, bu nedenle hastanın vNOTES ile belden aşağısını uyuşturarak operasyonu gerçekleştirdiklerini, karına hiçbir kesi yapılmadan histerektomi ve yumurtalıkların alınması işlemini başarıyla tamamladıklarını anlattı.

Korkmaz, vNOTES'un sadece kanser cerrahisi değil, rahim alınması, miyom çıkarılması, tüplerin bağlanması gibi pek çok jinekolojik ameliyatta güvenle uygulanabildiğini vurgulayarak, "Hastalarımızın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha rahat bir iyileşme süreci yaşaması için bu yöntemi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sanki sadece dişimi çektirmişim gibi basit geçti"

Ameliyat sonrası kısa sürede normal yaşamına dönen Aysel Gültepe de yaşı, şeker hastalığı ve kilosu nedeniyle genel anesteziyle ameliyat olmasının çok riskli olduğunu aktardı.

Gültepe, "Kızım araştırıp bu yöntemi buldu, hocama ulaştık. Ameliyatım çok kısa sürdü, karnımda hiçbir dikiş izi yok. 3-4 saat sonra yürümeye başladım, hiç ağrım olmadı. Sanki sadece dişimi çektirmişim gibi basit geçti." görüşlerini kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Hipertansiyon

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İrade Terbiyesi’nden altı çizili cümleler

İrade Terbiyesi'nden altı çizili cümleler

11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?

11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?

Mescid-i Aksa saldırıları

Mescid-i Aksa saldırıları

Mohaç Meydan Savaşı Tarihi

Mohaç Meydan Savaşı Tarihi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>