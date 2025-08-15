Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Ordu Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

Ordu Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma Tarihi: 15.08.2025 12:11

Ordu'da gelecek yıl hizmete alınması hedeflenen 1200 yataklı Şehir Hastanesi'nde yapım çalışmaları sürüyor.

Ordu Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

Hastanede incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, gazetecilere, çevre düzenlemesi ve iç kısım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hastane içerisinde asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin montajlarının yapıldığını belirten Tüzün, ayrıca hasta odalarının düzenlendiğini ifade etti.

Tüzün, hastane içi malzeme alımlarının hızlı şekilde devam ettiğini, bağlantı yollarının Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldığını aktardı.

Hastanenin 330 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ve ekim ayında geçici kabulünün gerçekleşeceğini bildiren Tüzün, "Geçici kabulden sonra bakanlık eksikleri görüyor ve 1-2 ay tamamlanması için süre veriyor. Beklentimiz 31 Aralık 2025 tarihi gibi firmanın burayı teslim etmesi. Bizim öngördüğümüz inşallah gelecek yıl şubat-mart gibi taşınıp burada aktif hizmete girmek." dedi.

Binanın depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan Tüzün, "Burası Ordu'da sanırım depreme en çok dayanıklı bina. Çünkü 1020 adet sismik izolatör var. Standardın üzerinde bir bina. İnşallah burası yapıldıktan sonra 50 yıl Ordu'nun sağlıkla ilgili hiçbir tesis sorunu kalmayacak." diye konuştu.

Tüzün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastanelerine verdiği öneme işaret ederek, "Burası vatandaşları başka noktalara sevk derdinden kurtaracak. Sağlık Bakanımız geldiğinde Ordu'daki sevk sayılarının onda bire düşmesini beklediklerini söyledi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu vizyonunu Ordu'da gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ordu ŞEHİR HASTANESİ Ordu Şehir Hastanesi karayolları Sağlık Bakanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ben hafız oldum baba! I Babalarına hafızlık müjdesini veren kızları

"Ben hafız oldum baba!" I Babalarına hafızlık müjdesini veren kızları

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

Allah’ın rızasını kazanmak: Salih amel

Allah'ın rızasını kazanmak: Salih amel

Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler

Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

>