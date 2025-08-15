Ordu Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

Hastanede incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, gazetecilere, çevre düzenlemesi ve iç kısım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hastane içerisinde asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin montajlarının yapıldığını belirten Tüzün, ayrıca hasta odalarının düzenlendiğini ifade etti.

Tüzün, hastane içi malzeme alımlarının hızlı şekilde devam ettiğini, bağlantı yollarının Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldığını aktardı.

Hastanenin 330 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ve ekim ayında geçici kabulünün gerçekleşeceğini bildiren Tüzün, "Geçici kabulden sonra bakanlık eksikleri görüyor ve 1-2 ay tamamlanması için süre veriyor. Beklentimiz 31 Aralık 2025 tarihi gibi firmanın burayı teslim etmesi. Bizim öngördüğümüz inşallah gelecek yıl şubat-mart gibi taşınıp burada aktif hizmete girmek." dedi.

Binanın depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan Tüzün, "Burası Ordu'da sanırım depreme en çok dayanıklı bina. Çünkü 1020 adet sismik izolatör var. Standardın üzerinde bir bina. İnşallah burası yapıldıktan sonra 50 yıl Ordu'nun sağlıkla ilgili hiçbir tesis sorunu kalmayacak." diye konuştu.

Tüzün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastanelerine verdiği öneme işaret ederek, "Burası vatandaşları başka noktalara sevk derdinden kurtaracak. Sağlık Bakanımız geldiğinde Ordu'daki sevk sayılarının onda bire düşmesini beklediklerini söyledi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu vizyonunu Ordu'da gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

