Anasayfa Sağlık Geleceğin hekimleri "Bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmak" etkinliğinde buluştu

Geleceğin hekimleri "Bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmak" etkinliğinde buluştu

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 11:21

stanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen "Bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmak" etkinliğinde geleceğin hekim adayları bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte tercih dönemindeki gençlere tıp fakültesi atmosferini yakından tanıma fırsatı sunuldu.

Yoğun ilgi gören etkinlikte gün boyunca bilgilendirici sunumlar, soru-cevap oturumları ve uygulamalı eğitimler yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, fakültenin köklü tarihine ve eğitimdeki öncülüğüne değinerek, öğrencilere Cerrahpaşa'nın sunduğu olanakları tanıttı.

Oturumlarda ise Prof. Dr. İlker İnanç Balkan "Tıbbiyeli Olmak" başlıklı sunumuyla tıp öğrencisi olmanın anlamı ve sorumluluklarını anlattı. Doç. Dr. Süleyman Demiryas ve Doç. Dr. Devrim Sarıbal tıbbi görüntüleme ve cerrahi alanlarını, Prof. Dr. Volkan Kara ise "Hekimin Vizyonu: Lider, Sanatkar, Bilim İnsanı" sunumuyla hekimliğin çok yönlü doğasını katılımcılara aktardı.

Fakülte turunun ardından 8 farklı istasyonda düzenlenen tıbbi beceri uygulamalarıyla katılımcılar dikiş atma, Heimlich manevrası, kalp masajı, hava yolu ve solunum desteği, enjeksiyon, kan alma, ateş ve tansiyon ölçme gibi hayati öneme sahip becerilere ilişkin pratik yaptı.

Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

