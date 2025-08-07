Bugün
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Görevimiz Temiz Hava" paylaşımı:

Yayınlanma Tarihi: 07.08.2025 10:48

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimleri sıkı biçimde sürdürdüklerini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Görevimiz Temiz Hava" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun paylaşımında saha denetimlerine ilişkin video da yer aldı.

Videoda, denetim gerçekleştiren Bakanlık personelinin, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile hastanelerde ücretsiz hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinden "ALO 171" hattı aracılığıyla randevu almaları konusunda yardımcı olduğu görülüyor.

