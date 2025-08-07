Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Görevimiz Temiz Hava" paylaşımı:

Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Görevimiz Temiz Hava" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun paylaşımında saha denetimlerine ilişkin video da yer aldı.

Videoda, denetim gerçekleştiren Bakanlık personelinin, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile hastanelerde ücretsiz hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinden "ALO 171" hattı aracılığıyla randevu almaları konusunda yardımcı olduğu görülüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.