Dondurmada üretim koşulları sağlık sorunlarına yol açabilir

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, gıda alerjisi olan çocuklar için, dondurmanın nerede ve nasıl yapıldığının bilinmesinin, dondurmanın içeriği kadar hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukların sevdiği yiyeceklerden biri olan dondurma konusunda aileler, "Paketli mi yoksa açık dondurma mı sağlıklı?" ikileminde kalabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mahir İİğde, paketli dondurmaların en belirgin avantajının, üzerinde içerik bilgisinin yer alması olduğunu belirterek, ancak yine de bu durumun, içeriğin çocuk sağlığı açısından uygun olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

İğde, dondurmanın içerisinde süt yerine sıklıkla süt tozu, bitkisel yağlar ve çeşitli katkı maddeleri kullanıldığına dikkati çekerek, "Hatta bazı ürünlerde sütten eser miktarda bile bulunmayabilir, bu durum özellikle süt proteini alerjisi olan çocuklar için yanıltıcı olabilir. Paketli dondurmaların bir diğer önemli sorunu ise yüksek şeker oranlarıdır. Aşırı şeker tüketimi, çocuklarda hiperaktivite, dikkat sorunları, kilo alımı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi birçok soruna zemin hazırlar." ifadelerini kullandı.

- Üretim koşulları önemli

İğde, gerçek süt, salep ve meyveyle yapılan dondurmaların, katkı maddesi içermemesi durumunda bazı çocuklar için daha güvenli olabileceğini aktardı.

Ancak bu seçenekte de risklerin mevcut olduğunu hatırlatan İğde, "En büyük risk, üretim koşullarının şeffaf olmamasıdır. Hijyen eksikliği, çapraz bulaşma riski (özellikle fındık, süt, yumurta gibi yaygın alerjenlerle temas) veya içeriğin saklanmasıyla ilgili sorunlar doğabilir. Gıda alerjisi olan çocuklar için, dondurmanın nerede ve nasıl yapıldığını bilmek, içeriği kadar hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelere dondurma konusunda uyarılarda bulunan İğde, şunları kaydetti:

"Dondurma keyifli bir tatlıdır, ancak ne yediğinizi bilmiyorsanız, bu keyif yerini sağlık sorunlarına bırakabilir. Alerjik çocuklarda bu risk daha da yüksektir. Bu nedenle etiket okuma alışkanlığı edinin. Paketli ürün alıyorsanız, etiketi dikkatle okuyarak içeriğini anlamaya çalışın. Tercihinizi, güvenilir, katkısız üretim yapan küçük ölçekli işletmelerden yana kullanmanız daha doğru olabilir. İçeriğini bildiğiniz, üretim koşullarına güvendiğiniz ürünler hem gönül rahatlığı sağlar hem de çocuğunuzun sağlığını korur. Dondurma evde, kontrollü malzemelerle hazırlanabiliyorsa bu, çoğu zaman en güvenli çözümdür. Özellikle süt alerjisi, yumurta alerjisi ya da katkı maddelerine duyarlılığı olan çocuklar için ev yapımı seçenekler büyük bir avantajdır."

