Diş eksikliği, yüz estetiğinde bozulmaya neden olabiliyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Acicbe, Türkiye'de özellikle ileri yaş grubunda diş kayıplarının yaygın olduğunu belirterek, bir dişin kaybının domino etkisi yaratabileceğini aktardı.

Eksik dişin karşısındaki ya da yanındaki dişlerde de zamanla kaymalar ve bozulmalar olabileceğini vurgulayan Acicbe, "Bu durum çiğneme fonksiyonlarını etkilediği gibi sindirim problemlerine kadar uzanan bir süreci tetikler." ifadesini kullandı.

Acicbe, protetik tedavilerle diş eksikliklerinin telafi edilebildiğini ancak bu süreçte zamanın kritik olduğuna işaret ederek, "Dişsiz geçirilen süre uzadıkça, çene kemiklerinde erime başlar. Özellikle total dişsizlik durumlarında bu kayıplar çok daha belirgin olur ve implant gibi sabit protez tedavileri zorlaşır." değerlendirmesini yaptı.

Diş kaybının sadece yaşlı bireylerde değil, travma, diş eti hastalıkları ya da ihmal nedeniyle gençlerde de görülebildiğine dikkati çeken Acicbe, özellikle genç yaşta diş kaybeden bireylerde hem estetik hem fonksiyonel kaygıların daha baskın hale geldiğini, bunun da kişinin sosyal yaşamını ve psikolojisini doğrudan etkilediğini anlattı.

Acicbe, diş kaybı yaşandığında, geç kalmadan diş hekimine başvurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Protez, köprü ya da implant gibi seçenekler hastanın genel sağlık durumu ve kemik yapısına göre belirleniyor. Gecikilen her ay, uygulanabilecek tedavi seçeneklerini azaltıyor. Özellikle ileri yaşta dişsizliğin beslenme ve genel sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkileri oluyor."

