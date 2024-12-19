Uzun süren kasılmalar yaşayan hastalara "nöroloğa başvurun" uyarısı

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, belirli kas gruplarında istemsiz, sürekli kasılmalar şeklinde kendini gösteren ve birçok sebebi olabilen distoninin çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabileceğini belirtti.

Krampları olanların doktora başvurması gerektiği uyarısında bulunan Demirel, "Distoni ise çok daha farklı bulgu. Bu ancak nörolog tarafından tanınabilir. Bu nedenle uzun süren kasılmaları olan hastaların nöroloğa başvurması ve tetkiklerinin yapılması gerekmektedir." dedi.

Demirel, istem dışı kasılmaların distoni hastalığının habercisi olabileceğini ancak kramp sorunu yaşayanların çoğunun da bu şikayetle hastaneye başvurduğunu aktararak, krampla distoni arasındaki ayrımın iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

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