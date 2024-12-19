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Anasayfa Sağlık Uzun süren kasılmalar yaşayan hastalara "nöroloğa başvurun" uyarısı

Uzun süren kasılmalar yaşayan hastalara "nöroloğa başvurun" uyarısı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 09:31

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, distoninin (hareket bozukluğu) en çok kramplarla karıştırıldığını, uzun süren kasılmaları olan hastaların nöroloğa başvurması gerektiğini söyledi.

Uzun süren kasılmalar yaşayan hastalara nöroloğa başvurun uyarısı

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, belirli kas gruplarında istemsiz, sürekli kasılmalar şeklinde kendini gösteren ve birçok sebebi olabilen distoninin çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabileceğini belirtti.

Krampları olanların doktora başvurması gerektiği uyarısında bulunan Demirel, "Distoni ise çok daha farklı bulgu. Bu ancak nörolog tarafından tanınabilir. Bu nedenle uzun süren kasılmaları olan hastaların nöroloğa başvurması ve tetkiklerinin yapılması gerekmektedir." dedi.

Demirel, istem dışı kasılmaların distoni hastalığının habercisi olabileceğini ancak kramp sorunu yaşayanların çoğunun da bu şikayetle hastaneye başvurduğunu aktararak, krampla distoni arasındaki ayrımın iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

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Esra Acıman Diston

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