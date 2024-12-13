Sanofi ve Ankara Üniversitesinden nadir hastalıklarda erken tanı için işbirliği

Sanofi ve Ankara Üniversitesi, nadir hastalıklarda erken tanı ve tedavi süreçlerini geliştirmek amacıyla işbirliğini güçlendiren yeni bir protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR) tarafından belirlenen lizozomal depo hastalıkları özelinde Ulusal Hastalık Sıklığı Çalışması gerçekleştirilecek ve yenilikçi tanı karar destek algoritmaları geliştirilecek.

Dünya genelinde 350 milyondan fazla insanı etkileyen 7 binin üzerinde nadir hastalık bulunuyor. Türkiye'de ise yaklaşık 6 milyon kişinin bu hastalıklardan etkilendiği tahmin ediliyor.

Nadir hastalıkların yaklaşık yüzde 80'inin genetik kökenli olması, tanı ve tedavi süreçlerini daha da karmaşık hale getiriyor. Bu hastalıklara sahip bireylerin doğru tanıya ulaşması genellikle ortalama 8 yıl alırken, bazı durumlarda bu süre daha da uzayabiliyor.

Nadir hastalıkların toplum üzerindeki etkilerini hafifletmenin en önemli yollarından biri, bu hastalıklara erken tanı konulması ve ilerlemesinin önlenmesi olarak öne çıkıyor.

Daha önce Sanofi ve Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, NADİR'de tanı kapasitesinin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, araştırma altyapısının geliştirilmesi ve akademisyenlerin eğitimine yönelik projeler hayata geçirildi.

Yeni imzalanan protokolle, işbirliği, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji ve Eylem Planı'nda yer alan hedeflere yönelik bilimsel ve teknolojik çalışmaları kapsayacak şekilde genişletildi.

Sanofi ve Ankara Üniversitesi, nadir hastalıklar alanındaki bilgi birikimini artırmak, erken tanı süreçlerini kolaylaştırmak ve tedaviye erişim imkanlarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürecek.

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