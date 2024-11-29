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SAĞLIK

Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti

Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısının 43 bini aştığı bildirildi.

Sudan’daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti
Yayınlanma Tarihi: 29.11.2024 11:12:23 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:12

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 43 bin 490'a çıktığı bilgisi verildi. Açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1187'ye yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan, dang humması vaka sayısının da 8 bin 8'e ulaştığı, bu hastalık sebebiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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Etiketler Sudan BM Çocuklara Yardım Fonu Sudan Sağlık Bakanlığın

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