Sağlık-Sen, "Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı" sonuç raporunu yayımladı

Sağlık-Sen'in düzenlediği " Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı" sonuç raporunda, "Radyoloji çalışanları hakkında mevcut mevzuat düzenlemeleri tam anlamıyla uygulanmalı ve eksik hususlar bir an önce yürürlüğe konmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan çalıştayın sonuç raporu yayımlandı.

Teşhis ve tedavinin tamamlanmasında görev üstlenen radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin mesleki anlamda "risk altında" görev yaptığına dikkat çekilen raporda, mevzuatın uygulanması açısından önemli sorunların yaşandığına vurgu yapıldı.

- "Şua izinlerinin verilmemesi en önemli sorun"

Raporda, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin görevlerini yerine getirirken maruz kaldıkları radyasyon konusunda, uygulamada gerekli çözümlerin üretilmediği belirtilerek, şua izinlerinin verilmemesine, iş sağlığı ile güvenliği noktasında gerekli tedbirlerin yeterince alınmamasına ve fiili hizmet süresi zammında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Radyoloji çalışanlarının gerek çalışma ortamları, gerekse özlük hakları çözüm noktasında ertelenemeyecek bir öneme sahiptir. Mesleki anlamda riskli iş kolu kapsamında görev yapan radyoloji çalışanları hakkında mevcut mevzuat düzenlemeleri tam anlamıyla uygulanmalı ve eksik hususlar bir an önce yürürlüğe konmalıdır."

Raporda, iş yükünün fazlalığı ve personel sayısının yetersizliğinden dolayı karşılaşılan risklerin çözümü noktasında gerekli istihdamın sağlanması gerektiğine vurgu yapılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Radyasyonla çalıştırılan tüm birimlerde iş sağlığı, iş güvenliği açısından yeterli ve gerekli önleyici faaliyetlerin yapılması, korunma önlemlerinin alınması, mevzuatın tam ve eksiksiz uygulanması da gerekmekte. Radyasyona maruz kalarak çalışan radyoloji teknisyen/teknikerlerinin yıllık sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmalı. Radyoloji çalışanlarının haftalık 35 saat çalıştırılabileceği düzenlenmişse de farklı uygulamalara gidildiği tespit edilmiştir. Öncelik olarak mevzuatta düzenleme altına alınan 35 saatten fazla çalıştırılmama hükmünün gözetilmesi esas olmalı. Çalışanların talepleri üzerine ise fazladan mesai yaptıklarında, 35 saatin üzerinde çalışmalarına karşılık gelen ücretlerinin kendilerine ödenmesi gerekmekte."