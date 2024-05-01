Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’ten şeker tüketiminin azaltılması uyarısı

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Türk insanı şerbetli tatlılardan vazgeçemiyor. Bunun için önerimiz, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılara geçiş yapılabilir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Muğla'ya gelen Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmesi, özellikle dondurulmuş, işlenmiş, paketlenmiş ve endüstrileştirilmiş gıdalardan uzak durulması konusunda tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Muğla ile 43 ili ziyaret ederek sağlıklı beslenme eğitimine öncelik verdiklerini anlatan Erk, "Türkiye çocuk çağında obezitede Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada. Her yıl ne yazık ki yüzde 8 artış kaydediyor. 85 milyon nüfuslu ülkemizin ne yazık ki 3 milyonu aşırı obez ve bunun da yüzde 50'den fazlası 18 yaş altı durumda." ifadelerini kullandı.

Timur Erk, Türk Böbrek Vakfının okullarda öğrenci ve öğretmenlere "obezite" ve "sağlıklı beslenme" konularında eğitim verdiğini, odak noktalarının böbrek sağlığını korumak için tuz, şeker ve unlu mamuller tüketiminin azaltılması olduğunu kaydetti.

Bilinçli tüketen çocuklar ve sağlıklı beslenmek isteyen ebeveynler için en doğru yolun, işlem görmüş ve paketlenmiş ürünler yerine, mevsiminde taze ve doğal gıdalar tüketmek olduğunu vurgulayan Erk, şöyle konuştu:

"Ülkemizde tuz tüketimi konusunda başarı sağladık. Tuz tüketiminde günlük 18 gram yetişkin tüketimini 11 grama kadar düşürdük ancak şeker tüketiminde bunu henüz sağlayamadık. 150 gram şeker tüketimini ancak 10 gram düşürebildik. Mümkün olduğu kadar zeytinyağlı, Akdeniz diyeti ve bol sebze, meyveli beslenmeye gayret göstermemiz gerekli. Bunun haricinde çocukların kahvaltı ederek okullara gelmesine çalışıyoruz.

Biz, eğitimleri sadece okullarda çocuklara vermiyoruz. Her gittiğimiz yerde eğitmen eğitimi veriyoruz. Öğretmenlere de eğitim veriyoruz. Çocuklar da ailelerine anlatıyor. Ebeveyn eğitimiyle olayı pekiştiriyoruz. 12 yıl önce bu işe başlarken obezite hat safhadaydı. Dünya ikincisiydik. Şimdi üçüncülüğe, dördüncülüğe düşürebildik. Çocukların sağlıklı beslenmesini bir kültür olarak geliştirmek gerekli. Biz çocuklarımızı seven bir ülkeyiz. Bu konuda geri bildirimler çok iyi. Çocuklar bu konuda gereğini yapıyor."

Erk, ülke genelinde tuz tüketiminde gösterilen başarının şeker tüketiminde gösterilemediğine ve bunun sebeplerinin olduğuna dikkati çekerek, "Şeker tüketiminde çok az bir mesafe katettik. Türk insanı şerbetli tatlılardan vazgeçemiyor. Bunun için önerimiz, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılara geçiş yapılabilir. Eğer ille de şerbetli tatlı yenecekse o zaman hiç olmazsa yanında bir bardak süt içelim. Süt şekerin etkisini azaltmış, sindirimi sağlamış oluyor." diye konuştu.

Okulda öğretmenlerin, evde ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Erk, özellikle çocuklarda obeziteye dikkati çekmek istediklerini ifade etti.