Türkiye'de yılda 240 bin kişi kansere yakalanıyor

- Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kutluk: - "Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişi kansere yakalanıyor, bu hastalardan 10 milyonu kaybediliyor. Türkiye'de yılda 240 bin kişinin kanser olduğu biliniyor, maalesef bu hastaların da yaklaşık 130 bini kaybediliyor"