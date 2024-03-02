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SAĞLIK

Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılışı yarın yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 2.3.2024 09:26:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya

Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.

Buna göre, toplam 372 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

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Etiketler Fahrettin Koca Antalya Antalya Şehir Hastanesi

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