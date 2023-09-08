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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca'dan "Halk Sağlığı Haftası" paylaşımı:

"Toplum sağlığını koruyup, geliştirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Bu yılki mottomuz 'Sağlıkla Yaşayan Türkiye"

Sağlık Bakanı Koca’dan Halk Sağlığı Haftası paylaşımı:
Yayınlanma Tarihi: 9.9.2023 02:00:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 16:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplum sağlığını koruyup, geliştirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun. Bu yılki mottomuz Sağlıkla Yaşayan Türkiye." ifadesini kullandı.

Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, toplum sağlığını korumaya dönük Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam ile başlayıp ve bugüne kadar uzanan çalışmaların anlatıldığı videoyu paylaştı.

Sağlık hizmetinde halk sağlığı odaklı olma politikasının tam 100 yıl önce başladığına işaret eden Koca, paylaşımına, "Toplum sağlığını koruyup, geliştirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun. Bu yılki mottomuz 'Sağlıkla Yaşayan Türkiye." notunu düştü.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği videoda, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesini savunan Dr. Refik Saydam'ın bu kapsamda enstitüler kurduğu, kanunlar çıkarttığı anımsatılıyor.

"100 yıldır aynı misyon ve heyecanla toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz" mesajının yer aldığı videoda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün hem yenidoğanlar hem de yetişkinler için çeşitli genetik hastalıklara karşı çok sayıda tarama programı yürüttüğü, aile hekimliği sisteminin güçlendirildiği, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının artırıldığı anlatılıyor.

Videoda, bulaşıcı hastalıklara karşı yürütülen bağışıklama, kontrol, sürveyans çalışmaları, aşı uygulamaları, obeziteyle, bağımlılıkla mücadele, ruh sağlığı hizmetleri, inşaatı süren Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin önemine ilişkin bilgiler de bulunuyor.

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Etiketler Fahrettin Koca sağlık Türkiye Yüzyılı

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