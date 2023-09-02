Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • DSÖ, Kovid-19 vakalarında dünya genelinde artış yaşandığını açıkladı
SAĞLIK

DSÖ, Kovid-19 vakalarında dünya genelinde artış yaşandığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu.

DSÖ, Kovid-19 vakalarında dünya genelinde artış yaşandığını açıkladı
Yayınlanma Tarihi: 2.9.2023 17:03:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 17:06

DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı.Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve 1800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler kovid DSÖ kovid 19

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN