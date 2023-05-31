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SAĞLIK

Flavonoid tüketimi yaşla bağlantılı zihinsel gerilemeyi azaltıyor

Flavonoid tüketimi yaşla bağlantılı zihinsel gerilemeyi azaltıyor
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2023 10:57:06 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:56

ABD'de yapılan araştırmada, kakao ve benzeri besinlerdeki flavonoidlerin antioksidan bileşenlerinin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azalttığı saptandı.

Tech Explorist'in haberine göre, Columbia Üniversitesinde yapılan araştırma flavonoid tüketiminin hafıza ile ilişkisine odaklanıyor.
Araştırmada, 3 bin 500 deneğe 3 yıl boyunca günlük 500 miligramlık flavonoid hapı veya plasebo verildi.

Bitkilere ve meyvelere rengini veren flavonoid (flavan-3-ol) bileşeninin günlük 500 miligram takviye gıda olarak verilen deneklerin kelime dağarcığını ve düşünme hızlarını geliştirdiği gözlemlenen araştırmada, kakaoda da bulunan flavonoid maddesinin yaşla ilerleyen hafıza problemlerini yavaşlattığı ve hafıza kapasitesini artırdığı görüldü.

Araştırmada besin takviyesinin halihazırda flavonoid eksikliği çeken deneklerin hafıza fonksiyonlarını geliştirdiği tespit edilirken, söz konusu zihinsel gerilmenin Alzheimer hastalığıyla karıştırılmaması gerektiği ve araştırmanın yaşla ilişkili gerilemeye odaklandığı belirtildi.

Flavonoidlerin yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzümü, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgiller dahil birçok meyve ve sebzede bulunduğu biliniyor.

- Flavonoid yoğunluklu beslenme alışkanlığı

Araştırmanın yazarlarından Prof. Adam M. Brickman, "Kaydedilen zihinsel gelişme vücutlarında düşük flavonoid seviyeleri saptanan katılımcılarda gözlemlenirken, flavonoid yoğunluklu beslenme alışkanlığının ileri yaşlı insanlarda bilişsel fonksiyonları geliştirdiği görüldü." açıklamasını yaptı.

Diğer yazar Scott A. Small ise yaşam süresinin giderek arttığı bu yüzyılda yaşlanan zihinleri koruma yolunun farklı besinlerden geçtiğine dikkati çekerek, yaptıkları araştırmanın yeni çalışmalara örnek olabileceğini söyledi.

Columbia Üniversitesi ve Brigham & Kadın Hastanesinin ortak yürüttüğü araştırma PNAS dergisinde yayınlandı.

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