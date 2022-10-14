Bursa'da 8 yıldır diyaliz tedavisi gören ve bu süreçte hamile kalan kadın, tüm risklere rağmen ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, diyalize bağlı yaşamını sürdüren 38 yaşındaki Sare Oto, tedavisi devam ederken hamile kaldı. Doktorlarının, risklere karşı uyarılarına rağmen kadın ve eşi doğumda ısrarcı olunca nefroloji, perinatoloji, kadın doğum ve kardiyoloji alanından hekimler bir araya geldi. Gebelik süresi boyunca doktorları tarafından yakından takip edilen Oto, ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar, hastanın tüm risklere karşın vazgeçmediğini belirterek, "Bize de ona destek olmak kaldı. Hastamızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz." değerlendirmesini yaptı. Ayar, Sare Oto'nun durumunu 8 yıldır izlediğini ve haziran ayında planlanmayan gebeliği fark ettiklerini aktardı.

O tarihte kadının gebeliğinin 19. haftasında olduğunu bildiren Ayar, şöyle devam etti: "Daha sonrası eşiyle oturup nasıl devam ettirmeleri gerektiğini riskleriyle beraber paylaştık. Oto ailesi, gebeliği sonuna kadar devam ettirme kararı verdi ve süreci hastanede başlatmış olduk. Literatürde bu tür gebelikler ülkemizde ve dünyada çok nadir olmakta ve bunun yanında bu hastaların takibinde de multidisipliner yaklaşım gerekmekte. Bu süreçte tabii ki biz perinatoloji, kadın doğum, kardiyoloji alanlarından değerli hocalarımızdan yeterli desteği aldık. Onlara özellikle teşekkür ediyorum."

"Çok şükür bebeklerimiz sağlıklı"

Bu tür hastalarda bilimsel anlamda, diyalizin haftalık süresini 20 saatin üzerinde tutarak seyri yakın takip etmenin önerildiğini belirten Ayar, şu bilgileri verdi: "Burada şaşırtıcı olan hastanın tek yumurta ikizi gebeliği olmasıydı ve dünya genelinde nadir rastlanan bir şeydi. Süreç sonunda hastamızın 31 hafta ve ikinci günde doğumu gerçekleşmiş oldu. Çok şükür bebeklerimiz sağlıklı, stabil bir şekilde takipleri de devam etmekte. Oldukça stresli bir iş ve bayağı emek sarf etti meslektaşlarım. Özellikle nefroloji ve diyaliz ekibim. Umarım sonraki süreçte annemiz de çocuklarını kucaklarına alarak onları sağlıkla büyütecektir."

Mehmet Oto da eşinin hamileliğini 4'üncü ayında öğrendiklerini ve bundan sonra da bir şekilde riske girerek doğumu gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Oto, "Başından beri en ince detayına kadar bütün hastaneyi seferber ederek bu sürece ulaşmamızı sağladılar. Başta Yavuz hoca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.