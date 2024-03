Vav Radyo: Ramazanda manevi iklimin buluşma noktası

Türkiye'nin her yerinden dinleyicileri tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen VAV Radyo, mobil uygulamasıyla da her an yanınızda. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim kıraatinden, dini sohbetlere kadar pek çok orijinal içeriğe cep telefonlarında ve tabletlerde bulunan VAV Radyo uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.