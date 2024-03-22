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RAMAZAN

Vav Radyo: Ramazanda manevi iklimin buluşma noktası

Türkiye'nin her yerinden dinleyicileri tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen VAV Radyo, mobil uygulamasıyla da her an yanınızda. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim kıraatinden, dini sohbetlere kadar pek çok orijinal içeriğe cep telefonlarında ve tabletlerde bulunan VAV Radyo uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vav Radyo: Ramazanda manevi iklimin buluşma noktası
Yayınlanma Tarihi: 22.3.2024 15:37:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:21

Vav Radyo ülkemizin en güzel, seçkin seslerinden Kur'an-ı Kerim kıraatini, mealini Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor.

◾ İlahi kelamın daha geniş kitlelere ve alanlara ulaşması için çalışan Vav Radyo, Türkiye'nin en geniş karasal yayın ağına sahip durumda. Ulusal radyosu Vav Radyo, aynı zamanda Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivine sahip radyosu.

Uygulamanın yeni versiyonu ile Kur'an-ı Kerim mealini, Kur'an-ı Kerim tefsirini sesli şekilde takip edebilir; Ramazan ayında hatimlerinizi uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

◾ Dinleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen VAV Radyo, mobil uygulamasıyla da göz doldurmayı sürdürüyor. Cep telefonunuzda bulunan VAV Radyo uygulaması üzerinden pek çok içeriğe hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.


VAV Radyo & TV uygulamasını PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
VAV Radyo & TV uygulamasını APPLE STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


◾ Uygulamanın yeni versiyonu ile Kur'an-ı Kerim mealini, Kur'an-ı Kerim tefsirini sesli şekilde takip edebilir; Ramazan ayında hatimlerinizi uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim’den dualar KUR'AN-I KERİM'DEN DUALAR

VAV Radyo & TV uygulamasını APPLE STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

VAV Radyo & TV uygulamasını PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı bu müstesna günlerde aynı zamanda uygulamanın içinde bulunan Podcast içeriklerinden Mukabele, Aşr-ı Şerif ve İslami programları dinleyebilirsiniz.

Üç ayların faziletiyle ilgili hadisler ÜÇ AYLARIN FAZİLETİYLE İLGİLİ HADİSLER

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◾ Uygulamanın oldukça rahat bir kullanım sunmasının sebeplerinden birisi de fihrist seçeneği.

Fihrist seçeneği ile istediğiniz konudaki ayetleri kolayca bulup okuyabilirsiniz.

İslami ilimlerin ortaya çıkışı İSLAMİ İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

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Kur'an-ı Kerim sayfasından ayetlerin sayısını, cüz ve sayfa bilgilerini öğrenebilir, işaretlediğim sayfaya git seçeneği ile okumanıza kaldığınız yerden devam edebilir, yazı boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

İslami terimler sözlüğü İSLAMİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

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◾ Seslendiren hafızı, sayfayı, cüzü, ayeti ve sureyi seçebilir hangi cüz ve sayfada yer aldıklarına kolayca ulaşabilirsiniz.

◾ Ayrıca daha fazla bölümünü inceleyerek uygulamanın diğer özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

İslam’da ahiret inancı İSLAM'DA AHİRET İNANCI

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◾ Uygulamayı tamamen ücretsiz bir şekilde Apple ve Play Store üzerinden indirmeyi unutmayın.

İslam’a göre insan hakları İSLAM'A GÖRE İNSAN HAKLARI

Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Kerim ikliminde geçirebilmek temennisiyle...

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