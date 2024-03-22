◾ Vav Radyo ülkemizin en güzel, seçkin seslerinden Kur'an-ı Kerim kıraatini, mealini Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor.
◾ İlahi kelamın daha geniş kitlelere ve alanlara ulaşması için çalışan Vav Radyo, Türkiye'nin en geniş karasal yayın ağına sahip durumda. Ulusal radyosu Vav Radyo, aynı zamanda Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivine sahip radyosu.
Uygulamanın yeni versiyonu ile Kur'an-ı Kerim mealini, Kur'an-ı Kerim tefsirini sesli şekilde takip edebilir; Ramazan ayında hatimlerinizi uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
◾ Dinleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen VAV Radyo, mobil uygulamasıyla da göz doldurmayı sürdürüyor. Cep telefonunuzda bulunan VAV Radyo uygulaması üzerinden pek çok içeriğe hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.
VAV Radyo & TV uygulamasını PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
VAV Radyo & TV uygulamasını APPLE STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
◾ Uygulamanın yeni versiyonu ile Kur'an-ı Kerim mealini, Kur'an-ı Kerim tefsirini sesli şekilde takip edebilir; Ramazan ayında hatimlerinizi uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
VAV Radyo & TV uygulamasını APPLE STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
VAV Radyo & TV uygulamasını PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
◾ Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı bu müstesna günlerde aynı zamanda uygulamanın içinde bulunan Podcast içeriklerinden Mukabele, Aşr-ı Şerif ve İslami programları dinleyebilirsiniz.
VAV Radyo & TV uygulamasını APPLE STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
VAV Radyo & TV uygulamasını PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
◾ Uygulamanın oldukça rahat bir kullanım sunmasının sebeplerinden birisi de fihrist seçeneği.
◾ Fihrist seçeneği ile istediğiniz konudaki ayetleri kolayca bulup okuyabilirsiniz.
VAV Radyo & TV uygulamasını APPLE STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
VAV Radyo & TV uygulamasını PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
◾ Kur'an-ı Kerim sayfasından ayetlerin sayısını, cüz ve sayfa bilgilerini öğrenebilir, işaretlediğim sayfaya git seçeneği ile okumanıza kaldığınız yerden devam edebilir, yazı boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
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◾ Seslendiren hafızı, sayfayı, cüzü, ayeti ve sureyi seçebilir hangi cüz ve sayfada yer aldıklarına kolayca ulaşabilirsiniz.
◾ Ayrıca daha fazla bölümünü inceleyerek uygulamanın diğer özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
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◾ Uygulamayı tamamen ücretsiz bir şekilde Apple ve Play Store üzerinden indirmeyi unutmayın.
◾ Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Kerim ikliminde geçirebilmek temennisiyle...
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