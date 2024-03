Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 4. cüz

Ramazan-ı Şerif'in en özel ibadetlerinden birisi mukabeledir. Mukabele Resulullah (SAV) ile Cebrail'in (AS) her sene Ramazan ayında gerçekleştirdikleri Kur'an-ı Kerim okuma ve takip etmedir. Fikriyat.com olarak camide mukabele dinleyecek vakti ve imkanı olmayan okurlarımız ve bereket olması için her gün bir cüz ile Kur'an-ı Kerim hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde okunması, dinlenmesi gereken Ramazan mukabelesi 4. cüz.