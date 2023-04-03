Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Yemen

Müslümanların 11 ay boyunca büyük bir heyecanla bekledikleri Ramazan , dünyanın her bir köşesinde ayrı güzel geleneklerle karşılanır ve yaşanır. Yemen de mübarek ayın hakkıyla yaşandığı ülkelerden biridir. Peki, Arap yarımadasının kadim ülkesi Yemen’de hangi Ramazan gelenekleri bulunuyor?

🔹 Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla yaşar. Yemen de bu ülkelerden biridir.

🔹 Peki, Arap yarımadasının kadim ülkesi Yemen'de bin yıldır süren Ramazan geleneğini biliyor muydunuz?

🔹 Ramazan ayının ilk günü cami avlularını dolduran Müslümanlar, kılınan öğle namazına müteakip gönüllü olarak gözlerine sürme çektirir. Yemenli erkekler arasında Ramazan ayına has olan bu geleneği gerçekleştiren sürmeciler, Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetini devam ettirme gayretindeler. Görmeyi kuvvetlendirdiği ve bakterileri öldürdüğü düşünülen sürme, bir gelenek olarak Ramazan ayı boyunca camilerde devam eder.

🔹 Yemen halkı ayrıca Ramazan geldiğinde evlerini boyar veyahut duvarlarını yıkayarak temizler. Bu ayda cami halıları değişir. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girilen camilerde halılar ve kullanılan eşyaların yenilenmesi hususuna ihtimam gösterilir.

🔹 Bütün bunlarla birlikte Yemenlilerin Ramazan gelmeden önce gerçekleştirdikleri "canım ne ister günü" adında bir gün bulunur. Geçmişi çok eskilere dayanan ve günümüzde de yaşatılmaya gayret edilen bu gelenekte, Ramazan gelmeden önce Yemenliler canlarının çektikleri yemekleri yiyerek enerji depolarlar.

🔹 Şaban ayından itibaren başlayan adet, özellikle Ramazan ayına bir gün kala yoğun bir şekilde idrak edilir. Akraba, dost ve yakınların Ramazan'a birlikte girmesine vesile olan günde yeme ve içmenin yanı sıra Yemen halkı camilere akın eder.

Mübarek Ramazan ayı Yemen başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olsun!