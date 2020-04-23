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RAMAZAN

'da sahur saat kaçta? !

  • Giriş Tarihi: Nisan 23, 2020
  • Güncelleme Tarihi: Nisan 23, 2020
Ankara'da sahur saat kaçta? 2020 Ankara Ramazan İmsakiyesi!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kentlerindeki 2020 ramazan imsakiyesini internetten araştırıyorlar. iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Ankara'da ikamet eden ve sahura kalkacak olan binlerce Müslüman sahur ve iftar vakitlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta yapılacak? Ankara'da sahur saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri...

'daki vatandaşlar da 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar.

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 24.04.2020 04:18 19:43 21:10
2 25.04.2020 04:16 19:44 21:11
3 26.04.2020 04:14 19:45 21:12
4 27.04.2020 04:12 19:46 21:14
5 28.04.2020 04:10 19:47 21:15
6 29.04.2020 04:09 19:48 21:17
7 30.04.2020 04:07 19:49 21:18
8 01.05.2020 04:05 19:50 21:20
9 02.05.2020 04:04 19:51 21:21
10 03.05.2020 04:02 19:52 21:22
11 04.05.2020 04:00 19:53 21:24
12 05.05.2020 03:59 19:54 21:25
13 06.05.2020 03:57 19:55 21:27
14 07.05.2020 03:55 19:56 21:28
15 08.05.2020 03:54 19:57 21:30
16 09.05.2020 03:52 19:58 21:31
17 10.05.2020 03:51 19:59 21:32
18 11.05.2020 03:49 20:00 21:34
19 12.05.2020 03:47 20:01 21:35
20 13.05.2020 03:46 20:02 21:37
21 14.05.2020 03:44 20:03 21:38
22 15.05.2020 03:43 20:04 21:40
23 16.05.2020 03:42 20:04 21:41
24 17.05.2020 03:40 20:05 21:42
25 18.05.2020 03:39 20:06 21:44
26 19.05.2020 03:38 20:07 21:45
27 20.05.2020 03:36 20:08 21:46
28 21.05.2020 03:35 20:09 21:48

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

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Etiketler Ankara 2020 Ankara Ramazan İmsakiyesi

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