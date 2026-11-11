Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlediği 14. Boğaziçi Film Festivali, Türk sinemasının cesur projelerinden "Elisa"yı Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluşturdu. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalde gösterilen film, yönetmen Sinan Sertel imzası taşıyor ve senaryosunu Sertel ile Selman Kılıçaslan birlikte kaleme aldı. Nükleer savaş sonrası yaşanmaz hale gelen bir dünyada, hayatta kalmak için bir mağaraya sığınan yedi kişinin dramını ekrana taşıyan yapım, Türkiye'de az üretilen distopik türün güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Bilim kurgu, dram ve gerilim öğelerini ustalıkla harmanlayan "Elisa", başrollerinde Berfu Öngören, Cemil Büyükdöğerli ve Defne Doğar'ı bir araya getiriyor. Film, geleneksel anlatı yapısından farklı olarak tek bir kahramana odaklanmak yerine, tüm karakterlere eşit ağırlık veren rasyonel bir yaklaşım benimsiyor. Gösterim sonrasında sinema eleştirmeni Oya Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Yönetmen Sertel, "İnandığım ve samimi bulduğum filmleri yapmaya çalışıyorum. Bu bir distopya ve kıyamet anlatısı türünde bir yapım ve genel olarak böyle yapımlar cesaret gerektiren işler olarak görülüyor" diyerek projenin önemine vurgu yaptı. Sertel, distopik türde filmlerin Türkiye'de az üretilmesine rağmen çok fazla şey söylemeye imkan veren bir anlama sahip olduğunu belirtti.

Yapımcı Muhammed Hakan Sancaktutan, projenin 2018 yılında temelleri atılan uzun soluklu bir çalışma olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilk desteği aldıktan sonra sponsor arayışına giren ekip, gerekli desteği göremeyince aldıkları katkıyı iade etmek zorunda kaldı. Ancak tekrar seçilerek TRT'nin sponsorluğunu kazanan proje, nihayet hayata geçirildi. Sancaktutan, "Elisa, bizim için çok büyük bir hayaldi ve bunu gerçekleştirdik" diyerek mutluluklarını dile getirdi. Başrol oyuncusu Berfu Öngören ise "Elisa, tam olarak distopik bir çalışma ve benim buradaki karakterim de tipik bir anlama sahip değil. Böyle canlandırmalar beni her zaman heyecanlandırıyor" ifadelerini kullanarak projenin Türk sineması için kıymetli bir yapım olduğunu vurguladı. Meşakkatli ama keyifli geçen çekim sürecinin ardından tamamlanan film, festivalde büyük ilgi gördü.

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