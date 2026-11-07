Bursa Şehir Tiyatrosu, düşünce adamı Necip Fazıl Kısakürek'in derin felsefi sorgulamalarını sahnede hayata geçiren "Bir Adam Yaratmak" oyununu Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Bursalı tiyatro meraklıları, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kısakürek'in kaleminden çıkan bu değerli esere yoğun ilgi gösterdi.

Yönetmen Günay Yunus Güney'in başarılı yönetmenliğinde sahnelenen oyun, insanın varoluş serüvenini, hayatın anlamını, ölümün kaçınılmazlığını ve yaratma eyleminin getirdiği sancıları güçlü bir anlatımla izleyiciye aktardı. Oyun boyunca felsefi derinlik ve sanatsal ustalık bir araya gelerek etkileyici bir tiyatro deneyimi sundu.

Gösterinin finalinde sahneye çıkan oyuncu kadrosu, Bursalı sanatseverlerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı ve uzun süre ayakta alkışlandı. Necip Fazıl Kısakürek'in edebi mirasının sahne sanatlarıyla buluşması, Bursa'da unutulmaz bir kültür-sanat gecesine imza attı.

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