Osmanlı padişahlarının şiirlerini hat ve tezhip sanatıyla buluşturan "Saltanat Dizeleri" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen sergi, Osmanlı sultanlarının şiir ve sanatla kurdukları derin ilişkiyi geleneksel kitap sanatları aracılığıyla ele alıyor. Müzehhibe Hacer Sönmez'in koordinatörlüğünde 26 sanatçının katkısıyla hazırlanan özel koleksiyon, Ertuğrul Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz Sultan Selim'den Kanuni Sultan Süleyman'a uzanan geniş bir tarihsel perspektifte Osmanlı padişahlarının edebiyat ve sanata olan ilgisini gözler önüne seriyor.

Serginin açılışına katılan İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, sanatın asıl amacının güzelliğe ve iyiliğe çıkması gerektiğini vurgulayarak, Hacer Sönmez ve ekibinin bu değerli çalışmaya verdikleri emeği takdir etti. Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise 26 padişahın sanatla ilişkisini ve eserlerini tezhip sanatıyla buluşturan çalışmaları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hacer Sönmez'i 25 yıllık eğitim ve sanat çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ziya Altan Elmas, Osmanlı medeniyetinin altı asrı aşan tarihi yolculuğu boyunca siyasetten mimariye, musikiden edebiyata, hattan tezhibe uzanan geniş bir sahada kendine mahsus bir zarafet ve ölçü anlayışı inşa ettiğini belirtti.

"Saltanat Dizeleri" sergisi, cihan devletini idare eden padişahların kelamın, şiirin ve sanatın incelikleriyle kurdukları münasebeti ortaya koyuyor. Devletin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan hükümdarların gönüllerinden süzülen mısralar, hattatların kalemi ve müzehhiplerin zarif tezyinatıyla yeniden hayat buluyor. Müzehhibe Hacer Sönmez, tezhip sanatının geçmişten bugüne ulaşan köklü kültürün en zarif sanat dallarından biri olduğunu vurgulayarak, projenin amacının Osmanlı sultanlarının sanat ve şiir yönünü tezhip sanatıyla buluşturmak ve geçmişin zengin mirasını gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Hat ve tezhip sanatlarıyla hazırlanan 26 eser, ziyaretçilere Osmanlı padişahlarının siyasi ve askeri kimliklerinin yanı sıra şiirle ilişkilerini ve sanata yaklaşımlarını da keşfetme imkanı sunuyor. Taksim Camisi'nin yalnızca bir ibadet mekanı olarak değil, ilmin, irfanın, sanatın ve kültürün bir arada nefes aldığı bir medeniyet merkezi olarak tasavvur edildiğini belirten yetkililer, geleneksel sanatları yaşatmanın yalnızca muhafaza etmek değil, yeni nesillerin idrakine sunarak devam ettirmek olduğunu vurguladılar. 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek sergi, geçmişle bugün arasında anlamlı bir köprü kuruyor.

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