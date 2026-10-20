Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği "Mehterler Buluşması" programı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen özel konserde, klarnet virtüözleri Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı aynı sahneyi paylaşarak müzik tarihine damgasını vurdu.

Şef Eray İnal yönetimindeki Anatolian Symphonic Project Orkestrası eşliğinde gerçekleşen konserde, iki usta klarnetçi birbirinden etkileyici performanslar sergiledi. Geleneksel Türk müziği ile modern yorumların harmanlandığı gecede, sanatçılar izleyicilerden büyük alkış topladı. Konserin en özel anlarından biri, mehter takımının sahneye çıkmasıyla yaşandı.

"İki Şef, İki Orkestra" konseptiyle hazırlanan müzik şöleninde, mehter marşlarının görkemli sesleri salonu inletti. Bursa'nın fetih yıl dönümüne özel hazırlanan bu kültürel etkinlik, hem geleneksel hem de modern müzik unsurlarını bir araya getirerek sanatseverlere eşsiz bir deneyim sundu.

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