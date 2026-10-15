Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un hayatını beyazperdeye taşıyan "Aytmatov" filmi vizyona girdi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen galada, edebiyat dünyasının dev isimlerinden birinin yaşam öyküsü sinemaseverlerle buluştu.

Genç yönetmen Kanıbek Kalmatov'un yönetmenliğinde, Timurlan Taşiyev'in yapımcılığında hayata geçirilen biyografik yapım, Aytmatov'un edebi dehasını ve yaşamındaki dönüm noktalarını perdeye aktarıyor. Film, "Beyaz Gemi", "Gün Olur Asra Bedel" gibi başyapıtların yazarının sanatsal yolculuğunu mercek altına alıyor.

Galada filmi izleyen eski bürokrat Mira Jangaraçeva, Aytmatov'un fikirlerinin ve yaratıcı mirasının dünya edebiyatındaki önemine vurgu yaparak, yapımın yeni nesillere ilham kaynağı olacağını belirtti.

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