Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te düzenlenen 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, Selimiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen renkli kapanış etkinlikleriyle sona erdi. Marmaris Belediyesi öncülüğünde yürütülen festival, deniz ürünlerini tanıtmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Festivalin son günü Sığ Liman'da yoga etkinliği, SUP board gösterileri ve çeşitli stant açılışları yapılarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Festival kapsamında düzenlenen sağlık panelinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve Diyetisyen Bilge Olcay Dal, deniz ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel verilerle açıkladı. Mutfak/Panel Sahnesi'nde gerçekleştirilen yemek gösterilerinde ünlü şefler eşsiz lezzetler sundu. Şef Murat Yıldız "Urla Enginarlı, İç Baklalı Granyöz", şef Tacan Oruç "Çamlı Sahilinden Lağos Buğlama", şef Mustafa Yıldız "Diplerin Yıldızı ile Köklerin Dansı" ve şef Şevval Akkaya "Marmaris Balı ve Portakal Segmentli Somon" sunumlarıyla katılımcıların beğenisini topladı.

Festivalin kırsal mahallelere uzanan özel ayağında Taşlıca Mahallesi'nde yöresel pazar kuruldu. Karakılçık ekmeği, keşkek, organik bal, zeytinyağı ve eşek sütü sabunu gibi yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte Marmaris Tazelenme Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekipleri geleneksel halk dansları gösterileri sundu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle sakinlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek Taşlıca'nın kent gastronomisindeki önemine dikkat çekti. Selimiye'deki kapanış etkinliklerinde Yüksel Bağcı Ritim Grubu, Yasu Greek Band konseri, Rhythm Academy ve Datça Dans Spor Kulübü'nün sirtaki gösterileri yer alırken, festival Batuhan Şaraplı'nın muhteşem kapanış konseriyle final yaptı.

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