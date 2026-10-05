Marmaris'te Festival Coşkusu: Selimiye'de Final
Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, gastronomi turizmine damga vurarak Selimiye'de görkemli bir kapanışla sona erdi. Marmaris Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen üç günlük festival, deniz ürünleri kültürünü tanıtmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Sığ Liman'da yoga seansları, SUP board gösterileri ve çeşitli stantlarla başlayan final günü, sağlık panelleri ve ünlü şeflerin yemek gösterileriyle devam etti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve Diyetisyen Bilge Olcay Dal, deniz ürünlerinin sağlık faydalarını bilimsel verilerle açıkladı. Şef Murat Yıldız, Tacan Oruç, Mustafa Yıldız ve Şevval Akkaya'nın özel tarifleri damak tadına hitap etti. Taşlıca Mahallesi'nde kurulan yöresel pazarda Karakılçık ekmeği, keşkek ve organik ürünler sergilendi. Festival, Batuhan Şaraplı'nın kapanış konseri ve geleneksel halk dansları gösterileriyle unutulmaz anlar yaşattı.
Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te düzenlenen 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, Selimiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen renkli kapanış etkinlikleriyle sona erdi. Marmaris Belediyesi öncülüğünde yürütülen festival, deniz ürünlerini tanıtmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Festivalin son günü Sığ Liman'da yoga etkinliği, SUP board gösterileri ve çeşitli stant açılışları yapılarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.
Festival kapsamında düzenlenen sağlık panelinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve Diyetisyen Bilge Olcay Dal, deniz ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel verilerle açıkladı. Mutfak/Panel Sahnesi'nde gerçekleştirilen yemek gösterilerinde ünlü şefler eşsiz lezzetler sundu. Şef Murat Yıldız "Urla Enginarlı, İç Baklalı Granyöz", şef Tacan Oruç "Çamlı Sahilinden Lağos Buğlama", şef Mustafa Yıldız "Diplerin Yıldızı ile Köklerin Dansı" ve şef Şevval Akkaya "Marmaris Balı ve Portakal Segmentli Somon" sunumlarıyla katılımcıların beğenisini topladı.
Festivalin kırsal mahallelere uzanan özel ayağında Taşlıca Mahallesi'nde yöresel pazar kuruldu. Karakılçık ekmeği, keşkek, organik bal, zeytinyağı ve eşek sütü sabunu gibi yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte Marmaris Tazelenme Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekipleri geleneksel halk dansları gösterileri sundu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle sakinlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek Taşlıca'nın kent gastronomisindeki önemine dikkat çekti. Selimiye'deki kapanış etkinliklerinde Yüksel Bağcı Ritim Grubu, Yasu Greek Band konseri, Rhythm Academy ve Datça Dans Spor Kulübü'nün sirtaki gösterileri yer alırken, festival Batuhan Şaraplı'nın muhteşem kapanış konseriyle final yaptı.
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