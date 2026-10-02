Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye'nin kültürel diplomasi çalışmaları kapsamında önemli bir etkinlik başladı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Belgrad Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen "Türk Film Günleri" etkinliği, çağdaş Türk sinemasının en seçkin örneklerini Sırp izleyicilerle buluşturuyor. Halkbank Sırbistan Genel Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğin açılışında, yönetmen Ensar Altay'ın imzasını taşıyan "Kanto" filmi gösterildi.

Etkinliğin açılış filmi "Kanto", aile sevgisi ile kişisel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi kurmak zorunda kalan genç bir kadının duygusal hikayesini beyazperdeye taşıyor. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk dizi sektörünün yurt dışına çok fazla yapım ihraç ettiğini vurgularken, çağdaş Türk sinemasının kalitesini ve çeşitliliğini Sırbistanlı izleyicilere daha yakından tanıtmak istediklerini belirtti. Büyükelçi Saygılı, "Türk sinemasını tanıtmayı amaçlıyoruz" diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

4 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Türk Film Günleri kapsamında sinemaseverleri birbirinden değerli yapımlar bekliyor. Yüksel Aksu'nun yönettiği "Bak Postacı Geliyor", Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Karanlıkta Islık Çalanlar" ve Tun Davut'un yönettiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmleri gösterilecek. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren çok sayıda sinemasever katılırken, gösterimi yapılacak filmlerin yönetmenleri de izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek. Bu özel buluşmalar, Türk sinemasının yaratıcı süreçlerini ve sanatsal vizyonunu daha yakından tanıma fırsatı sunacak.

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