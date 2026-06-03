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Anasayfa Kültür Sanat Trabzon'da "11. Geleneksel Bahar Sergisi" açıldı

Trabzon'da "11. Geleneksel Bahar Sergisi" açıldı

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2026 09:52

Trabzon'da sanat severler Tılsım Uluslararası Sanat Derneği'nin düzenlediği 11. Geleneksel Bahar Sergisi'nde buluştu. Her yıl geleneksel hale gelen sergide, yerel ve ulusal sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Bahar temasıyla hazırlanan sergi, Trabzon'un kültür sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Ziyaretçiler, resim, heykel ve çeşitli sanat dallarındaki özgün çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor. Dernek, geleneksel sergilerle Trabzon'u sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Trabzon’da 11. Geleneksel Bahar Sergisi açıldı

Derneğin 11'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Müzesi galerisinde organize edilen sergide, 20 sanatçının 23 eseri yer aldı.

Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, müze galerisinde çeşitli sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Songül Kartal ise kısa zamanda ortaya çok güzel iş çıkardıklarını dile getirerek, sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

Yağlıboya, ebru, filografi, çini, fotoğraf, mozaik ve kağıt rölyef eserlerin yer aldığı sergi, 5 Haziran Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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