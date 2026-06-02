Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Marmaris, İngiliz Seyahat Yazarlarını Ağırladı

Marmaris, İngiliz Seyahat Yazarlarını Ağırladı

Yayınlanma Tarihi: 02.06.2026 08:55

Muğla'nın Marmaris ilçesi, turizm tanıtımı kapsamında İngiltere'den gelen seyahat yazarları ve içerik üreticilerini ağırladı. İlçenin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gastronomi değerleri ve turizm altyapısı hakkında detaylı bilgilendirme yapılan gezide, Marmaris'in 12 ay turizm potansiyeli vurgulandı. İngiliz medya mensupları, bölgenin plajları, koyları, su sporları imkanları ve gece hayatını yerinde inceleme fırsatı buldu. Tanıtım gezisi kapsamında yerel işletmeler, oteller ve turistik tesisler ziyaret edildi. Marmaris Belediyesi ve turizm paydaşları, İngiltere pazarında bölgenin bilinirliğini artırmayı ve daha fazla İngiliz turisti çekmeyi hedefliyor.

Marmaris, İngiliz Seyahat Yazarlarını Ağırladı

Marmaris Ticaret Odasından (MTO) yapılan açıklamaya göre, Marmaris'in uluslararası alandaki bilinirliğini artırmak amacıyla 21-24 Mayıs tarihlerinde bir tanıtım programı gerçekleştirildi.

MTO ile İngiliz tur operatörü Jet2holidays ve Jet2.com ortaklığında düzenlenen organizasyon kapsamında Birleşik Krallık'tan gelen heyet, ilçenin koylarını, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceledi.

İngiliz seyahat yazarları ve içerik üreticileri, bölgenin gastronomi değerleri ile turistlere sunulan alternatif tatil aktivitelerini deneyimledi.

- Destinasyon çeşitliliği tanıtıldı

Kirsty Leanne Colclough, Jamie Paddock, Danielle Leigh, Suzanne Jones, Kira Hutt ve Brad Wheal'dan oluşan İngiliz ekip, program boyunca Marmaris'in sunduğu farklı turizm etkinliklerine katılarak destinasyon çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tanıtım programının, ilçenin Birleşik Krallık pazarındaki tanıtımına önemli katkılar sağlamasının beklendiği ifade edilen açıklamada, organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan YDA Dalaman Havalimanı, Green Nature Diamond Hotel ve MTS Globe Türkiye'ye destekleri için teşekkür edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Marmaris Muğla Birleşik Krallık İngiltere
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kur’an-ı Kerim ışığında ayetlerle uzak durulması gereken insanlar

Kur'an-ı Kerim ışığında ayetlerle uzak durulması gereken insanlar

Evrendeki her zerre Allah’ı CC zikrediyor

Evrendeki her zerre Allah'ı (CC) zikrediyor

İstanbul’da gizemli bir köşk

İstanbul'da gizemli bir köşk

Türk lehçelerinde Haziran

Türk lehçelerinde "Haziran"

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar