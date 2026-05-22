Marmaris Semenderi İçin Günnücek'te Farkındalık Panosu

Yayınlanma Tarihi: 22.05.2026 16:01

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sadece bu bölgede yaşayan endemik tür Marmaris semenderi için özel bir koruma çalışması başlatıldı. Günnücek Ormanı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin görebileceği şekilde konumlandırılan farkındalık panosu, bu nadir türün yaşam alanı ve korunması hakkında bilgilendirme yapıyor. Yok olma tehlikesi altındaki Marmaris semenderinin habitat koruması için hazırlanan panel, doğa tutkunlarının ve bölge sakinlerinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Marmaris Kaymakamlığının katkısıyla, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri ile ressamların ortak çalışmasıyla farkındalık panosu hazırlandı.

Farkındalık panosu, Günnücek Ormanı'nda ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçenin en kıymetli endemik türlerinden "Marmaris semenderi"ne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan çalışmayı inceleyerek destek verdi.

- Kum saatiyle "Zaman daralıyor" mesajı

Öğrencilerin çevre bilinci ve sanatçıların desteğiyle hazırlanan panoda doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için zamanın daraldığı vurgulanıyor.

Panoda yer alan kum saati figürüyle, Marmaris semenderinin yaşam alanlarının korunması amacıyla kaybedecek zamanın kalmadığına işaret edilerek doğal mirasa sahip çıkma çağrısı yapılıyor.

