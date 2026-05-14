ArtContact İstanbul 6. Sanat Fuarı Kapılarını Açtı

Resim, heykel, seramik, baskı, resim ve disiplinler arası üretimlerin yer aldığı fuarda, çağdaş sanatın farklı ifade biçimleri geniş perspektifle sergileniyor.

Fuarın açılışında konuşan ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, etkinliğin her geçen yıl büyüyen içeriğe sahip olduğunu belirterek, "ArtContact İstanbul, genç sanatçılara ve yeni projelere alan açmasının yanı sıra kamusal sanat çalışmalarına ve uluslararası iş birliklerine de önem veren bir platformdur. " dedi.

Aygül, fuarın 3. yılından itibaren uluslararası bir hüviyet kazandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 12 ülkeden bini aşkın sanatçıyı burada ağırlayacağız. 4 gün boyunca burada önemli söyleşiler ve workshoplar düzenlenecek. Fuarımızı sanat piyasasının güçlenmesi adına gerçekleştiriyoruz. Önce ArtAnkara'yı düzenledik. Şimdi ise bu değerli fuarı sanatseverlerle buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde burada bir sanat festivali de gerçekleştirerek etkinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sanatın her şeyi iyileştireceğini inanıyoruz. Fuara katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

- "ArtContact gibi fuarlar, İstanbul'un tarihi rolünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor"

Açılışa konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, fuarın ilk yıllarından beri önemli bir kültürel alan oluşturduğuna dikkati çekerek, "Böyle işler genelde bir kişinin emek ve çabasıyla gerçekleşiyor. Bilgin Bey'e bu açıdan ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. İstanbul çok önemli bir kültür kenti ve ArtContact gibi fuarlar da İstanbul'un bu tarihi rolünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor." diye konuştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, fuarın İstanbul'un önemli uluslararası çalışmaları arasında olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, kültür ve sanatın başkentidir. Bugün açılışı yapılan fuar da başkent olmasının bir göstergesidir. Bizler bu güzel etkinliklerle ruhumuzun dinlendiğini hissediyoruz. Sanatı bir kalıba sığdırmak çok zordur. Burada birçok sanatçımızın eserleri yer alıyor ve bunlar bize sanatın çeşitliliğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ressam Bedri Baykam ise fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birçok genç sanatçımız burada bizlerle olacak. Fuarla birlikte onlara da önemli bir alan açılmış oluyor. Buradaki katılım ve ilgi bizleri gerçekten de çok mutlu ediyor. Önceki yıllarda sanat piyasası çok iyi bir durum değildi. Bu alanın büyümesi bizler için çok kıymetli. Bu buluşmalar, sanat dünyamızın gelişmesine önemli bir katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Ödüller sahiplerini buldu

Fuarın açılış töreninde her yıl olduğu gibi bu yıl da "Sanatçı Onur Ödülü", "Kurum Onur Ödülü" ve "Sanata Katkı Onur Ödülü" sahiplerini buldu.

"Sanatçı Onur Ödülü"ne bu yıl ressam Ertuğrul Ateş layık görülürken, "Sanata Katkı Onur Ödülü" Bozlu Art Project'e verildi. "Kurum Onur Ödülü" ise İstanbul Modern'in oldu.

"Sanatçı Onur Ödülü"ne layık görülen ressam Ateş, ArtContact'ın İstanbul'un "zihinsel iklimine" önemli katkılar sunduğu dile getirerek, "Bu fuarı Ankara'dan sonra İstanbul'a getiren Bilgin kardeşimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Aslında onun da bir ödüle ihtiyacı var. Bu ödülü aldığım için gurur duyuyorum. Beni bu ödüle layık görenlere gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"Sanata Katkı Onur Ödülü"nü Bozlu Art Project adına alan Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolcay, uzun yıllardır sanatın içinde olduğunu söyleyerek, "Tıp fakültesi son sınıfta başlayan bu süreç zamanla koleksiyonerliğe kadar uzandı. Bundan yaklaşık 13 sene önce Bozlu Art'ı kurduk. Aldığımız bu ödül bizlere büyük bir şevk ve azim veriyor. Çünkü yaptığınız çalışmaların önemsenmesi çok kıymetli bir anlama sahip. Bize bu ödülü layık görenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kurum Onur Ödülü"nü İstanbul Modern adına alan müze işletme direktörü Yasemin Sümer, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ödülü, çağdaş sanata bugüne kadar emek vermiş tüm sanatçı, kurum ve elbette İstanbul Modern adına alıyorum. ArtContact ekibini ise bu ödülü bize sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar, 17 Mayıs'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

- İstanbul'da sanatın buluşma noktası

İstanbul'un en büyük uluslararası sanat etkinliklerinden biri olan ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 6. edisyonuyla sanat profesyonellerini, koleksiyonerleri ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

Her yıl geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapan fuar, Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen galerilere yeni pazar fırsatları sunarken, uluslararası bağlantılar kurmalarını ve sanat dünyasında daha görünür olmalarını sağlıyor.

Organizasyon, ayrıca bu yıl yaklaşık 100 katılımcının çatısı altında Rusya, Kazakistan, Güney Kore, Ermenistan, Lübnan, Çin, Azerbaycan, İspanya, Mısır ve Fransa başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden sanatçıyı ve binlerce eseri bir araya getiriyor.

Fuarda, çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden eserler sergilenirken, paneller, atölye çalışmaları ve özel etkinliklerle sanat dünyasına değerli işbirlikleri için bir platform oluşturulacak.

ArtContact, katılımcılarına uluslararası sanat sahnesinde yeni bağlantılar kurma, koleksiyonerlerle birebir etkileşimde bulunma ve sanatseverlerle buluşma imkanı sunacak.

