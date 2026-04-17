Firavunla Yüz Yüze Oyunu İZÜ'de Sahnelendi
Yayınlanma Tarihi: 17.04.2026 12:23
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen özel tiyatro gösteriminde, ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez'in tek kişilik oyunu "Firavunla Yüz Yüze" sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy'un hem öğrenci hem de öğretim üyesi olarak bulunduğu tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi binasında gerçekleşen gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Sanat ve tarihin buluştuğu özel bir atmosferde sunulan oyun, üniversite öğrencileri ve tiyatro severleri bir araya getirdi.
Ersoy'un "Safahat" eserindeki aynı adlı şiirinden uyarlanan oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Halkbank sponsorluğunda Türkiye genelinde 81 ili dolaşarak, ücretsiz olarak gösteriliyor.
Oyunda, Milli Şair'in Bosna Hersek, Karabağ, Irak, Suriye ve Gazze'ye yaptığı yolculuklar hologram tekniğiyle sahneye taşınıyor.
- "İslam coğrafyasında yaşanan vahşetin olduğu yerlere Akif'i hologram tekniğiyle götürüyoruz"
Oyun öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Yenilmez, oyunu 35. şehir olarak İstanbul'da sahnelediklerini belirterek, "Hedefimiz 81 ilde oyunu oynamak. Halkbank'ın yol arkadaşlığıyla turneye devam ediyoruz." dedi.
Yenilmez, bu oyunla ilk kez "Safahat"ın bir tiyatro oyunu haline getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Oyunda, bugün İslam coğrafyasında yaşanan vahşetin olduğu yerlere Akif'i hologram tekniğiyle götürüyoruz. Güzel tepkiler aldık. İnsanda oyun bir sızı oluşturuyor ama yaşananları çok çabuk unutan bir milletiz. Bu oyun da onlara bir hatırlatma oluyor, bir muhasebeye sebep veriyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor."
Gençlerle iyi iletişim kurduklarını ve onlardan gelecek adına umutlu olduğunu söyleyen Yenilmez, oyunu yakın zamanda Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de sahneleyeceklerini aktardı.
- "Tiyatro, insana ayna tutar"
Ahmet Yenilmez, gösterim sonrası da sahnede bir konuşma yaparak, "Merhum Sabahattin Zaim hoca benim hayatıma dokunmuş bir insan. Aslında birçok insanın hayatına dokunmuştur. Allah onu karşıma çıkarmasaydı, nasıl bir hayatım olurdu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Öğrencilere mutlaka her ay 3, 4 kez tiyatro oyunu izlemeleri tavsiyesinde bulunan Yenilmez, "Eğer izlemezseniz çağdaşlarınızın gerisinde kalacaksınız. Tiyatro izlemeyen bir milletin dizisi olmaz. Devlet Tiyatrolarında bir oyun bileti, bir sigara parası bile kadar değil. Tiyatro, insana ayna tutar. Ben de sahnede sizlere ayna tuttum. Eğer aynaya bakmazsanız, nasıl göründüğünüzü de bilemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan oyunda, ayrıca Ahmet Yenilmez'in oğlu Burak Alp Yenilmez de Safahat'taki "Asım"ı temsil ediyor.
Oyunun temelini oluşturan "Firavun ile Yüz Yüze" şiiri, Safahat'ın "Gölgeler" bölümünde yer alıyor. Şiirde, bir mezar odasındaki karşılaşma üzerinden tarihle ve nefisle yüzleşme anlatılıyor.
