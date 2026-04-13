Fethiye’de 15. Dastar Mantar Festivali Sona Erdi

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2026 09:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, yoğun katılımla sona erdi. Bölgenin en önemli gastronomi etkinliklerinden biri haline gelen festival, yerel mantarların tanıtımı ve sürdürülebilir doğa turizmi açısından büyük önem taşıyor. Fethiye'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen dastar ve kuzugöbeği mantarları, hem lezzeti hem de besin değerleriyle dikkat çekiyor. Festival kapsamında mantar toplama turları, yöresel mantar yemekleri yarışması, mantar tanıma atölyeleri ve doğa yürüyüşleri düzenlendi. Yerel halk ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Fethiye'nin gastronomi turizmi potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, festivalde zehirli mantarlardan korunma yöntemleri ve doğru mantar toplama teknikleri hakkında da bilgilendirme yaptı. 15 yıllık geçmişiyle bölgenin kültürel mirasının bir parçası haline gelen festival, gelecek yıl daha da büyüyerek devam edecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, bu yıl Dedublüman'ın verdiği muhteşem konserle sona erdi. Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış gecesinde, binlerce müziksever bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı. Yerel kültürün ve doğal zenginliklerin kutlandığı bu özel etkinlik, hem gastronomi turizmine hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Festival boyunca Fethiye'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen dastar ve kuzugöbeği mantarlarının tanıtımı yapılırken, yöresel lezzetler de ziyaretçilere sunuldu. Mantar toplama turları, yemek yarışmaları, eğitim atölyeleri ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen program, üç gün boyunca yoğun katılım gördü. Dedublüman'ın kapanış konseri ise festivalin en renkli ve coşkulu anlarından birini oluşturdu. Sahne performanslarıyla ve özgün müzik tarzıyla tanınan grup, festival alanını adeta bir enerji kasırgasına çevirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale olan ilginin her geçen yıl arttığını ve bu durumun kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti. Başkan Karaca, 15 yıllık süreçte festivalin bölgenin önemli bir markası haline geldiğini, sürdürülebilir turizm ve yerel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri ise festivalin yerel üreticilere ve esnafa sağladığı ekonomik katkıya dikkat çekerek, gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir organizasyon hedeflediklerini belirtti.

Festival kapsamında düzenlenen bilimsel panellerde uzman mikologlar, mantar çeşitliliği ve ekolojik önemi hakkında detaylı bilgiler verirken, zehirli mantarlardan korunma yöntemleri konusunda da katılımcılar bilinçlendirildi. Gastronomi atölyelerinde ise şefler, mantardan yapılan modern ve geleneksel tarifleri paylaşarak katılımcılara yeni lezzetler sundu. 15. yılını kutlayan Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, Fethiye'nin alternatif turizm potansiyelini güçlendirmeye ve bölge tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Fethiye Muğla
