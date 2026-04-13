Çanakkale'de Firavunla Yüz Yüze Tiyatro Gösterimi

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2026 09:54

Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Çanakkale'de sahnelenди. Tarihî ve mitolojik bir konuyu işleyen oyun, Çanakkale izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hz. Musa'nın Firavun ile karşılaşmasını konu alan yapım, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahneleme ile dikkat çekti. Yenilmez Sanat Merkezi'nin bu özel prodüksiyonu, hem tiyatro severler hem de tarihî konulara ilgi duyan izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu. Çanakkale'deki gösteri, oyunun Türkiye genelindeki turnesinin önemli duraklarından biri olarak kayıtlara geçti.

Çanakkale’de Firavunla Yüz Yüze Tiyatro Gösterimi

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilhamla kaleme alınan ve Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen oyun, Türkiye turnesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Bireyin vicdan, özgürlük ve direniş kavramlarıyla yüzleşmesini anlatan tiyatro oyununda, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez sahne aldı.

İnsanın en zorlu anlarında kendi iç dünyasıyla hesaplaşmasını, özgürlük arayışını ve haksızlığa karşı gösterdiği sarsılmaz direniş ruhunu etkileyici bir anlatımla seyirciye aktaran oyunda, hologram teknolojisi kullanıldı.

İzleyicilere hem felsefi hem de tarihi bir yüzleşme sunan oyunda, zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar yansıtıldı. Seyircilere ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunu beğeni topladı.

Oyunu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve eşi Ayfer Akyüz, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Çanakkale Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Resul Can da izledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Çanakkale Mehmet Akif Ersoy
