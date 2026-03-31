Ankara'da Demir İnsanlar Sergisi: Diplomatik Açılış

Ankara'da Demir İnsanlar Sergisi: Diplomatik Açılış

Yayınlanma Tarihi: 31.03.2026 14:44

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, başkentte özel bir sergi açılışında bir araya geldi. Hollandalı fotoğraf sanatçısı Jelle Krings'in Ukrayna'daki savaşın izlerini belgeleyen "Demir İnsanlar" sergisi, iki ülke arasındaki dayanışmayı simgeliyor. Savaşın insan hikayelerini objektifine yansıtan Krings'in çarpıcı fotoğrafları, Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, diplomatik işbirliğinin yanı sıra sanat yoluyla barış mesajı vermeyi amaçlıyor. Ukrayna'nın yaşadığı zorlu sürecin sanatsal bir dille anlatıldığı "Demir İnsanlar", ziyaretçilere savaşın insani boyutunu göstermeyi hedefliyor.

Ankara’da Demir İnsanlar Sergisi: Diplomatik Açılış

Ankara'da bir alışveriş merkezinde yapılan sergide, Krings'in Ukrayna'daki demir yolu işçileri ve aileleriyle birlikte kalarak onların savaş sırasındaki hikayesini kayıt altına aldığı fotoğraflar yer aldı.

Büyükelçi Wijnands ve Büyükelçi Celal, "Demir İnsanlar" sergisinin açılışında konuşma yaptı.

Wijnands, Ukrayna'nın egemenliğinin 4 yılı aşkın süredir Rusya tarafından ihlal edildiğini ve savaşın uluslararası düzeni ayaklar altına aldığını söyleyerek, güç kullanımının yasa ve sınırların yerini alması riskine karşı uyarıda bulundu.

Ukrayna'nın barışı sağlamak için diplomatik girişimlerde bulunduğunu, savaşı ancak Rusya'nın sona erdirebileceğini dile getiren Wijnands, barış sağlanana kadar Ukrayna'nın kendini savunmasına verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wijnands, Krings'in fotoğraflarını çektiği demir yolu işçilerinin zorlu savaş şartları altında sivillerin tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için çalıştığına dikkati çekerek "Bu sergi bize her istatistiğin arkasında insan hayatı, aileler ve topluluklar olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Celal de savaştan bahsedildiğinde genelde sayısal verilerin konuşulduğuna işaret ederek serginin, savaşın başka bir yönünü ortaya koyduğunu ve "yıkılmayı reddeden bir sistemi" belgelediğini vurguladı.

"Rusya, Ukrayna altyapısını yok etmeye çalışırken, demir yolumuz çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Celal, Ukraynalıların her gün yeniden direnmeyi tercih ettiğini belirtti.

Celal, Rusya'nın "hakikate, hafızaya ve Ukraynalıların özgürce yaşama hakkına karşı savaş halinde olduğunu" kaydederek, gerçeği yansıtan her fotoğrafın bir direniş biçimi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

