Çocuklar İçin Sürdürülebilir Sanat Eğitimi Başladı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, AA muhabirine, Sürdürülebilir Sanat ve Tasarım Programı kapsamında Sanat ve Tasarım Atölyeleri'ne başladıklarını söyledi.

Bitkilerden kök boya elde etme gibi kadim Anadolu bilgilerini çocuklara aktarmaya çalıştıklarını belirten Ağırbaş, "Çocuklarımız İstanbul'daki vakfımızın genel merkezine gelerek atık kumaşlardan ve bitkilerden boyama çalışmaları yapıyorlar. Atık kumaşlardan da çeşitli ürünler yaparak bunları evlerine götürüyorlar. Aslında buradaki amacımız çocuklarda sıfır atık farkındalığını oluşturmak." dedi.

Ağırbaş, bu etkinliklerle çocuklara küçük yaştan itibaren atık üretmemeyi, tekstil atıklarını yeniden kullanmayı ve geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmeyi öğrettiklerini anlattı.

Dünyanın atık konusunda kritik bir noktaya geldiğine işaret eden Ağırbaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyamız bir atık krizine doğru sürükleniyor ve biz bu atık krizinin çözümü olarak da eğitimi ve farkındalığı öngörüyoruz. Yarın toplumumuzu, ülkemizi, dünyamızı, çocuklarımız yönetecek. Çocuklarımız buranın sahibi olacak. Daha çocuk yaştan itibaren biz farkındalık oluşturabilirsek ve sıfır atık bilincini çocuklarımıza kazandırabilirsek, yarın atık krizi bu şiddette devam etmez."

- "Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını konuşuyoruz"

Proje yöneticisi ve eğitmen Başak Erat, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünyanın çocukların bilinci ve hayal gücüyle yaratılabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul'un farklı okullarından gelen yüzlerce öğrenciyi ağırladıklarını anlatan Erat, "Öğrencilerimiz ilk olarak teorik bir eğitim görüyorlar. Bu eğitimde sıfır atığın önemini, geri dönüşümün önemini, ileri dönüşümü ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını konuşuyoruz. Ardından bilgilerini deneyime dönüştürmek amacıyla sanat ve tasarım atölyelerine geçiyoruz. Burada da bitkilerden doğal boyalar, sulu boyalar yapıyorlar. Bitki yapraklarından ipler yapıp kendilerine aksesuarlar tasarlıyorlar." diye konuştu.

Erat, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle başlattıkları eğitim programını ilerleyen süreçte tüm eğitim kademelerindeki öğrencilere ulaşacak şekilde derinleştirmek istediklerini, veli ve öğretmenlerle de farkındalık projeleri planladıklarını aktardı.

- "Atıkla ve bitkinin dönüşümüyle tanışıyorlar"

Sıfır Atık Vakfı Sanat Eğitmeni Berra Özyurt, program kapsamında bitki atıklarından lif yapımı, doğal sulu boya, atıklarla dokuma ve batik atölyesi olmak üzere toplam dört atölye düzenledikleri bilgisini verdi.

Özyurt, "Atıkla ve bitkinin dönüşümüyle tanışıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Çoğu ilk defa yapıyor. Atölyede en kıymetli olan nokta bu aslında. İlk defa tanıştıkları için de ayrı bir heyecan yaşıyorlar." sözlerini sarf etti.

Sürdürülebilirliğin farkındalık, bilinç ve saygı gerektirdiğini vurgulayan Özyurt, sanatla birleşen bu yaklaşım sayesinde çocukların kültürel mirasla desteklenen kolektif bir bilinç kazandığının altını çizdi.

Çocukların çay posasından elde ettikleri boyalarla resim yaptıklarını anlatan Özyurt, "Sulu boyada kuruma esnasında renk değişimleri oluyor ve bu renk değişimleri çocuklar için çok güzel bir keşif yolculuğu. Çünkü mor görünüyor, mavi oluyor, yeşil oluyor." şeklinde konuştu.

- Öğrenciler anlatıyor

Programa katılan Çengelköy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Meliha Kübra Göbel, eğitimde sıfır atığın ne olduğunu öğrendiğini söyledi.

Çevreyi koruma konusunda çok hassas davrandığını belirten Göbel, "Çöplerimi yere atmam, denizleri kirletmem. Bana bir şey gerekmedikçe çok israf etmem." dedi.

Göbel, bitkilerden elde edilen liflerden bir bileklik yaptıklarını ve etkinlikten çok keyif aldığını dile getirdi.

Çengelköy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Rana Ece Ölmez, etkinlikte ilgisini en fazla bitkilerden elde edilen liflerden yapılan bilekliklerin çektiğini aktardı.

Eğitim sayesinde ilk kez sıfır atık kavramıyla tanıştığından bahseden Ölmez, "Bugün sıfır atıkla alakalı şeyler öğrendik. Mesela denizlere çöp atmamamız ve çöpleri ayrıştırmamız gerektiği gibi şeyler öğrendik." diye konuştu.

