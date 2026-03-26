ArtAnkara 12. Yılında Bin Sanatçıyla Açıldı

ATO Congresium'da düzenlenen fuara bu yıl 150'ye yakın yerli ve yabancı galeri ile kurum katılıyor.

Fuarda 45 ülkeden 1000'in üzerinde sanatçının eseri sergileniyor. Galeri sunumlarının yanı sıra bağımsız sanatçı projeleri ve tematik sergi alanları da ziyaret edilebiliyor.

Fuarda bugün ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek eserlerine ilişkin bilgi aldı, imza etkinliklerine katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen panel ve söyleşiler de izleyiciyle buluştu.

Davetli ön izleme ve ödül töreni kapsamında ise üç ayrı kategoride onur ödülleri sahiplerini buldu.

- "45 ülkeden 1500'e yakın sanatçımız var"

Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, fuarın sanat piyasalarının gelişmesi amacıyla başlatıldığını belirterek, "Komşu çevre ülkelerinin takvimlerinde yer alan uluslararası bir fuar olma hedefiyle 12 yılını geride bıraktı." dedi.

Aygül, organizasyonun 5'inci yılından itibaren uluslararası nitelik kazandığını aktararak, fuarın Ticaret Bakanlığının "nitelikli ve prestijli fuarlar" listesinde yer aldığını ifade etti.

Organizasyonun yarısından fazlası için devlet desteği verildiğini aktaran Aygül, "Bu da bizim için önemli bir başarı diye düşünüyoruz. Fuarımıza bu yıl 13 ülkeden direkt katılım var. 13 ülkeden katılan galerilerin çatısı altında 45 ülkeden 1500'e yakın sanatçımız var. Çok farklı lisanlar konuşuluyor. Kore'den, Rusya'dan, Irak'tan, İran'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan çok farklı sanatçılarımız bulunuyor." diye konuştu.

- "Sanatçı Onur Ödülü bu yıl Aydın Ayan'a verildi"

Fuar kapsamında 33 panel ve söyleşi düzenlendiğini belirten Aygül, bu etkinliklerde sanatın farklı alanlarına ilişkin başlıkların ele alındığını, alanında uzman isimlerin katılım sağladığını ifade etti.

Söyleşilerin 11'ine yurt dışından isimlerin davet edildiğini aktaran Aygül, "Nedim Gürsel cumartesi günü 'Paris'in Türk Ressamları' kitabı üzerine bizlerle olacak. Kerem Topuz ise 'Fikret Mualla' başlıklı söyleşisinin ardından imza günü gerçekleştirecek." bilgisini paylaştı.

Aygül, İtalya, Rusya ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerden sanatçı ve sanat eleştirmenlerinin de etkinliklerde yer aldığını belirterek, sanatın farklı disiplinlerle ilişkisinin ele alındığını kaydetti.

Her yıl verilen onur ödüllerine de değinen Aygül, "Sanatçı Onur Ödülü bu yıl Aydın Ayan'a verildi. Sanata Katkı Onur Ödülü Abidin Celal Binzet'e, Kurum Onur Ödülü ise Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları ve Uygulama Merkezine verildi." dedi.

Geçen yıl fuarı 80 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini aktaran Aygül, bu yıl sayının artmasının beklendiğini ifade etti.

Aygül, fuarın 29 Mart'a kadar 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebileceğini belirterek, fuara güzel sanatlar liseleri ve fakültelerinden gelen öğrencilerin saat 15.00'e kadar ücretsiz giriş yapabildiğini kaydetti.

