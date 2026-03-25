Son Nefes Çanakkale Oyunu Kayseri’de Sahnelendi

Yayınlanma Tarihi: 25.03.2026 10:26

Kayseri'de lise öğrencileri tarafından sahnelenen "Son Nefes Çanakkale" tiyatro oyunu, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında düzenlenen gösteride öğrenciler, şehitlerin destansı mücadelesini sahneye taşıdı. Salonu dolduran vatandaşlar, genç oyuncuların performansıyla tarihin o kritik anlarına tanıklık etti. Oyun boyunca gözyaşlarını tutamayan izleyiciler, öğrencilerin samimi oyunculuğunu alkışlarla ödüllendirdi.

Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Son Nefes Çanakkale" tiyatro gösterisi, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında organize edilen etkinlik, şehit ve gazi yakınlarının öncülüğünde anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Salon, etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş tarafından doldu ve Çanakkale destanını yeniden yaşamak isteyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Tiyatro oyunu öncesinde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bu anlamlı başlangıç, katılımcıları Çanakkale ruhuna hazırlarken, salondaki herkes ayağa kalkarak şehitlerimizi andı. Dernek yetkilileri yaptıkları konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihindeki yeri ve önemini vurgulayarak, genç nesillerin bu değerleri yaşatmasının gerekliliğine dikkat çekti. Şehit ve gazi yakınlarının da katıldığı törende, tarihin unutulmaması gerektiği mesajı güçlü bir şekilde verildi.

Kayseri'nin farklı liselerinden bir araya gelen öğrenciler, aylarca süren yoğun çalışmaların ardından sahneye çıktı. Genç oyuncular, Çanakkale cephesinde yaşanan zorlukları, askerlerin fedakarlıklarını ve şehitlerin destansı mücadelesini büyük bir başarıyla canlandırdı. Dönemin atmosferini yansıtan kostümler, sahne dekoru ve müzikler, izleyicileri 1915 yılına götürdü. Öğrencilerin içten ve samimi oyunculuğu, Mehmetçik'in vatan sevgisini ve ölümü göze alarak verdiği mücadeleyi etkileyici bir şekilde anlattı. Savaş sahneleri, şehitlik anları ve zafer coşkusu, izleyicilerin gözlerini yaşarttı.

Zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve öneminin derinlemesine vurgulandığı programda, seyirciler öğrencileri ayakta alkışladı. Oyun sonrasında dakikalarca süren alkış tufanı, gösterinin ne denli etkili olduğunun göstergesiydi. İzleyiciler, genç neslin Çanakkale ruhunu bu kadar içselleştirmesinden ve tarihe sahip çıkmasından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Etkinlik, Kayseri'de Çanakkale şehitlerinin anısının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

