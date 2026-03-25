Anasayfa Kültür Sanat Rami Kütüphanesi'nde Tasavvufi İmtihan Tartışıldı

Yayınlanma Tarihi: 25.03.2026 10:23

Eyüpsultan Belediyesi Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek" program serisinin bu haftaki konuğu tasavvuf araştırmacısı Doç. Dr. Mustafa Tahralı oldu. Tahralı, tasavvufi düşüncede imtihan kavramını Mevlana'nın Mesnevi'sinden seçtiği metinler üzerinden ele aldı. Klasik metinlerin günümüze ışık tutma gücünü vurgulayan program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Turgay Şafak tarafından yürütülen "Mantıku't-Tayr" okumaları kapsamındaki programın 9. haftasında, Feridüddin Attar'ın kaleme aldığı eserin Şeyh San'an hikayesi ele alındı.

Şeyh San'an'ın gördüğü rüyanın ardından Rum diyarına uzanan yolculuğu ve burada karşılaştığı bir kıza duyduğu aşk üzerinden yaşadığı manevi imtihanın tasavvufi açıdan değerlendirildiği hikayede, şeyhin aşk uğruna ağır şartları kabul etmesi ve inancını sorgulayan bir sürece girmesi, sembolik ve edebi yönleriyle konuşuldu.

Şeyhin müritlerinden birinin sadakat ve bağlılığı üzerinden hakiki kulluk, teslimiyet ve ilahi imtihan kavramları üzerinde durulan etkinlikte, insanın ibadetleriyle övünmesinin sakıncaları vurgulanarak, inananların çeşitli zorluklarla sınandığı aktarıldı.

- Eserden Farsça bölümler okunarak tercüme edildi

Programda ayrıca eserden Farsça bölümler okunarak Türkçeye edebi bir üslupla tercüme edildi. Katılımcılarla birlikte yapılan metin çözümlemelerinde klasik edebiyatta güzellik algısı, "maşuk" tasviri, dönemsel estetik anlayışlar da değerlendirildi.

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcıların soruları yanıtlandı, Farsça kelime analizleri yapıldı ve konuya ilişkin kitap önerilerinde bulunuldu.

