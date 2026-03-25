Rami Kütüphanesi’nde Tasavvufi İmtihan Tartışıldı

Turgay Şafak tarafından yürütülen "Mantıku't-Tayr" okumaları kapsamındaki programın 9. haftasında, Feridüddin Attar'ın kaleme aldığı eserin Şeyh San'an hikayesi ele alındı.

Şeyh San'an'ın gördüğü rüyanın ardından Rum diyarına uzanan yolculuğu ve burada karşılaştığı bir kıza duyduğu aşk üzerinden yaşadığı manevi imtihanın tasavvufi açıdan değerlendirildiği hikayede, şeyhin aşk uğruna ağır şartları kabul etmesi ve inancını sorgulayan bir sürece girmesi, sembolik ve edebi yönleriyle konuşuldu.

Şeyhin müritlerinden birinin sadakat ve bağlılığı üzerinden hakiki kulluk, teslimiyet ve ilahi imtihan kavramları üzerinde durulan etkinlikte, insanın ibadetleriyle övünmesinin sakıncaları vurgulanarak, inananların çeşitli zorluklarla sınandığı aktarıldı.

Programda ayrıca eserden Farsça bölümler okunarak Türkçeye edebi bir üslupla tercüme edildi. Katılımcılarla birlikte yapılan metin çözümlemelerinde klasik edebiyatta güzellik algısı, "maşuk" tasviri, dönemsel estetik anlayışlar da değerlendirildi.

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcıların soruları yanıtlandı, Farsça kelime analizleri yapıldı ve konuya ilişkin kitap önerilerinde bulunuldu.

