Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ba, TİKA'nın desteklediği el sanatları merkezini gezdi

Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ba, TİKA'nın desteklediği el sanatları merkezini gezdi

Yayınlanma Tarihi: 20.02.2026 15:56

Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Amadou Ba, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiği Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ba, TİKA’nın desteklediği el sanatları merkezini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Afrika Kültür Evi Projesi" kapsamında TİKA'nın ekipman desteğinde bulunduğu ve atölyelerini yenilediği merkezi gezen Ba'ya Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Muhammed Yusuf Deniz eşlik etti.

Merkezdeki atölyeleri gezerek kursiyerler ve çalışanlardan bilgi alan Ba, el sanatlarının geliştirilmesi konusunda Senegal'e verdikleri destek için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

El Sanatları Eğitim Merkezi'nin TİKA desteğiyle hazırlanan yeni atölyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile dönemin Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao tarafından Temmuz 2024'te törenle açılmıştı.

Törende atölyelerde kullanılmak üzere TİKA tarafından sağlanan ekipmanlar da teslim edilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Senegal Recep Tayyip Erdoğan TİKA Emine Erdoğan Mahinur Özdemir Göktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Her gün Oruç, her ay Ramazan olsun

Her gün Oruç, her ay Ramazan olsun

Bizi her türlü hatadan koruyacak olan şey Allah hakkındaki zanlarımızdır Fetih Suresi 11-17. ayet tefsiri

Bizi her türlü hatadan koruyacak olan şey Allah hakkındaki zanlarımızdır (Fetih Suresi 11-17. ayet tefsiri)

Yemen’den İstanbul’a Uzanan Bir Vefa Öyküsü

Yemen’den İstanbul’a Uzanan Bir Vefa Öyküsü

Allah’ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

Allah’ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler