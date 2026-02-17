Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Kutsal Emanetler Sergisi 6 Şehirde Açılıyor

Kutsal Emanetler Sergisi 6 Şehirde Açılıyor

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 11:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, ramazan ayı boyunca 6 farklı şehirde vatandaşlarla buluşacak. Topkapı Sarayı'nda sergilenen kutsal emanetlerin gezici sergisi formatında sunulacağı etkinlik, milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek sergi, İslam dünyasının en değerli eserlerini halkla buluşturacak. Ramazan ayının manevi atmosferinde açılacak serginin hangi şehirlerde düzenleneceği ve ziyaret detayları açıklandı.

Kutsal Emanetler Sergisi 6 Şehirde Açılıyor

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 20 Şubat-17 Mart arasında 6 şehirde "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"nin kapılarını açacak.

Sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Hazreti Muhammed'in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi'nin yanı sıra VGM'ye bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak.

Sergi, 20-22 Şubat'ta Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, 25-27 Şubat'ta Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu, 2-3 Mart'ta Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu, 6-8 Mart'ta Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu, 10-12 Mart'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve 15-17 Mart'ta Kayseri Flamingo De Luxe Balo Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Tokat KABE

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ümmetin başarısı için çalışmak bireysel hataların affına nasıl vesile olur?

Ümmetin başarısı için çalışmak bireysel hataların affına nasıl vesile olur?

Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Burgazada’da görülmesi gereken yerler

Burgazada’da görülmesi gereken yerler

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler