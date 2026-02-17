Kutsal Emanetler Sergisi 6 Şehirde Açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, ramazan ayı boyunca 6 farklı şehirde vatandaşlarla buluşacak. Topkapı Sarayı'nda sergilenen kutsal emanetlerin gezici sergisi formatında sunulacağı etkinlik, milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek sergi, İslam dünyasının en değerli eserlerini halkla buluşturacak. Ramazan ayının manevi atmosferinde açılacak serginin hangi şehirlerde düzenleneceği ve ziyaret detayları açıklandı.
VGM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 20 Şubat-17 Mart arasında 6 şehirde "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"nin kapılarını açacak.
Sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Hazreti Muhammed'in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi'nin yanı sıra VGM'ye bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak.
Sergi, 20-22 Şubat'ta Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, 25-27 Şubat'ta Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu, 2-3 Mart'ta Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu, 6-8 Mart'ta Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu, 10-12 Mart'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve 15-17 Mart'ta Kayseri Flamingo De Luxe Balo Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.