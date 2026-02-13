Boğaz’dan Bozkıra Sergisi Kazakistan’da Açıldı

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, Kazak yetkililer, yabancı büyükelçiler, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Astana'nın sembol yapılarından Barış ve Uyum Sarayı'nda, Kazak sanatçı Leyla Mahat'ın küratörlüğünde açılan sergide, suluboya ustası Ahmet Öğreten'in 60 eseri sanatseverlerle buluştu.

Kazakistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarından Anadolu'nun incisi İstanbul Boğazı'na uzanan bir sanat yolculuğu sunan sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

AA muhabirine konuşan Öğreten, izlenimci bir ressam olduğunu belirterek, serginin temasını Türk halklarının göçebe geçmişinden ilham alarak oluşturduğunu söyledi.

Öğreten, göçebe yaşam kültürünü yansıtmak amacıyla kapsamlı araştırmalar yaptığını ve "Suyun izinde: Boğaz'dan Büyük Bozkıra" temasının suyun akışkan, dinamik ve kadim bir unsur olmasından geldiğini dile getirdi.

Suluboya tekniğinin diğer resim tekniklerine kıyasla daha zor olduğunu vurgulayan Öğreten, bu sanatta suyu kontrol etmenin büyük ustalık gerektirdiğini ve çoğu zaman suyun doğal akışından faydalandığını belirtti.

Öğreten, Kazak sanatseverlerin sergiye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ve bu ilginin kendisini yeni eserler üretmeye teşvik ettiğini aktardı.

Büyükelçi Kapucu da serginin, Türk halklarının tarihsel yolculuğunu sanat yoluyla anlatmayı amaçladığını ifade etti.

Sergi fikrinin sanatçının geçen yıl yaptığı Astana ziyaretinde ortaya çıktığını aktaran Kapucu, "Bozkırdan Boğaz'a" adının, Türk halklarının Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihsel serüvenini simgelediğini söyledi.

Eserlerin kronolojik olarak Kazakistan bozkırlarından başlayıp Anadolu ve İstanbul'da son bulduğunu anlatan Kapucu, sergiyle ortak tarihe ve kültürel bağlara vurgu yapmak istediklerini dile getirdi.

Kapucu, Kazakistan toplumunun sanata büyük ilgi gösterdiğini ve dolayısıyla bu tür etkinliklerin önemine de işaret etti.

Sergi, 12 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

