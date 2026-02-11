Osmanlı Dönemi Yapay Zeka ile Müzede Hayat Buluyor

Irak'ta hayata geçirilen ilk yapay zeka müzesi, Bağdat'taki tarihi Rüştiye Mektebi'ne ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Irak dönemine ait değerli arşiv belgelerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerle buluşuyor. Başkent Bağdat'ta Dicle Nehri kıyısında konumlanan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Bağdat Kültür Merkezi binasında kurulan bu müze, bölgede dijital müzecilik alanında öncü bir rol üstleniyor. Yapay zeka teknolojisi ile donatılan müze, Osmanlı'nın Irak'taki 400 yıllık hâkimiyetine ait fotoğraflar, görüntüler, belgeler ve eserler modern sergileme teknikleriyle sunarak geleneksel müzecilik anlayışını tamamen değiştiriyor.

Müzede kullanılan yapay zeka destekli interaktif sistemler, ziyaretçilere Osmanlı döneminin eğitim kurumları, idari yapılanması ve sosyal yaşamını derinlemesine keşfetme imkânı tanıyor. Rüştiye Mektebi'nin özgün mimari yapısı korunarak restore edilen binada, dijital arşivleme teknolojileri sayesinde yüzlerce yıllık belgeler dijital ortama aktarılmış ve erişilebilir hale getirilmiştir. Ziyaretçiler, yapay zeka destekli arama motorları ve sesli rehberlik sistemleri aracılığıyla Osmanlı dönemine ait vergi kayıtlarından eğitim müfredatına, nüfus sayımlarından imar faaliyetlerine kadar geniş bir belge yelpazesini inceleyebiliyor.

Irak Kültür Bakanlığı'nın desteklediği bu proje, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında teknolojinin ne denli etkili olabileceğini gözler önüne seriyor. Müze yetkilileri, özellikle genç nesillerin tarihe ilgisini artırmak ve dijital çağın imkânlarıyla kültürel mirası buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtiyor. Orta Doğu'da yapay zeka teknolojisinin müzecilik alanında bu denli kapsamlı kullanıldığı ilk örnek olan Bağdat Müzesi, uluslararası akademik çevrelerin ve tarih araştırmacılarının da dikkatini çekiyor.

Müzenin açılışıyla birlikte Bağdat, bölgede dijital kültürel turizm merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış oluyor. Uzmanlar, bu tür teknoloji odaklı müze projelerinin Irak'taki diğer tarihi eserlerin korunması ve tanıtılması için de model oluşturabileceğini vurguluyor. Gelecekte müzenin sanal gerçeklik uygulamaları ve artırılmış gerçeklik deneyimleriyle zenginleştirilerek küresel çapta erişilebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.