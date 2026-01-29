18. Yüzyıl Osmanlı Diplomasisi Viyana’da Tartışıldı

Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen akademik konferans, 18. yüzyıl Osmanlı-Habsburg diplomatik tarihinin az bilinen yönlerini gün yüzüne çıkardı. Avusturyalı diplomat Anton Corfiz Graf Ulfeld'in İstanbul'daki elçilik görevini ve Pera'da yaşanan diplomatik krizi konu alan etkinlik, Avusturya Bilimler Akademisi'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Nursel Doğan'ın sunumuyla büyük ilgi gördü. Konferansa, iki ülke arasındaki tarihsel bağlara ilgi duyan akademisyenler, diplomatlar ve tarih meraklıları yoğun katılım gösterdi.

Prof. Dr. Nursel Doğan'ın akademik sunumu, 1739 Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasının ardından başlayan yeni diplomatik dönemin dinamiklerini mercek altına aldı. Bu antlaşma, uzun süren Osmanlı-Habsburg savaşlarının ardından imzalanan önemli bir barış anlaşmasıydı ve her iki tarafın da diplomatik temsilciliklerini güçlendirmesine yol açmıştı. Doğan, Kont Ulfeld'in bu kritik dönemde İstanbul'a gönderilmesinin tesadüf olmadığını, Habsburg İmparatorluğu'nun Osmanlı Devleti ile ilişkilerini yeniden yapılandırma çabasının bir parçası olduğunu vurguladı. Sunumda kullanılan arşiv belgeleri, dönemin siyasi hesaplamalarını ve stratejik düşüncelerini ortaya koydu.

Konferansın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Kont Ulfeld'in kişisel günlüğünden yapılan alıntıların paylaşılmasıydı. Bu günlük kayıtları, sadece resmi diplomatik yazışmaların ötesinde, bir Avusturyalı diplomatın Osmanlı başkentindeki günlük yaşamını, karşılaştığı zorlukları, kültürel şokları ve diplomatik manevraları birinci ağızdan aktarıyordu. Doğan, Ulfeld'in günlüğünde Osmanlı protokolü, saray törenleri, Sadrazamlarla yapılan görüşmeler ve Pera'daki yabancı elçilikler topluluğu hakkında değerli bilgiler bulunduğunu belirtti. Bu kişisel kayıtlar, tarihsel araştırmalar için eşsiz bir kaynak niteliği taşıyor.

Prof. Doğan, Ulfeld'in diplomatik kariyerinin zorlu koşullar altında şekillendiğini, dönemin Osmanlı-Habsburg ilişkilerinin sadece diplomatik nezaket kurallarıyla değil, sınır ihlalleri, ticari anlaşmazlıklar ve güvenlik sorunlarıyla da gölgelendiğini ifade etti. "Oldukça hırslı bir karakter" olarak betimlediği Ulfeld'in, kendisini "olağanüstü elçi" unvanıyla görevlendirtmesi, dönemin diplomatik hiyerarşisinde özel bir konum elde etme arzusunu yansıtıyordu. Ancak bu hırs ve statü arayışı, zaman zaman Osmanlı makamlarıyla gerginliklere ve beklenmedik krizlere yol açtı. Konferans, geçmişten günümüze uzanan Türk-Avusturya ilişkilerinin tarihsel temellerini anlamak açısından önemli bir akademik katkı sağladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.