45 Yıllık Ayakkabı Ustası Süleyman Avşar'ın Hikayesi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki ayakkabı ustası Süleyman Avşar, mesleğini tam 45 yıldır aşk ve özveriyle sürdürüyor. Genç yaşta başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğinde ustalaşan Avşar, yıllar içinde binlerce ayakkabıya hayat verdi. Dilovası'nın köklü esnaflarından biri olan Süleyman Usta, modern teknolojinin ve hazır ayakkabı sektörünün gelişmesine rağmen geleneksel ustalık tekniklerini korumaya devam ediyor. Küçük dükkânında sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışan Avşar, sadece ayakkabı tamir etmekle kalmıyor, aynı zamanda mesleğin inceliklerini genç nesillere aktarma çabasında. Mahalle sakinlerinin vazgeçilmezi haline gelen usta, kaliteli işçiliği ve uygun fiyatlarıyla müşterilerinin güvenini kazanmış durumda. Elindeki her ayakkabıya sanki kendi malıymış gibi özen gösteren Süleyman Usta, mesleğinin giderek yok olmakta olduğunu üzülerek belirtiyor ancak emekli olana kadar bu işi yapmaya kararlı olduğunu vurguluyor.
Fabrikada çalışırken ayakkabı tamircisi arkadaşı sayesinde işi öğrenen 76 yaşındaki Avşar, 10 yıl boyunca hem çalıştı hem de boş zamanlarında ayakkabı tamirciliği yaptı.
Fabrikadan emekli olduktan sonra ayakkabı üretimi ve tamiratında kendini geliştiren Avşar, yaklaşık 35 yıl önce dükkan açtı.
Sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmek isteyen Avşar, işi öğretecek çırak bulamamaktan yakınıyor.
Süleyman Avşar, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.
İşini yaparken bu zamana kadar müşterileriyle sıkıntı yaşamadığını anlatan Avşar, "Tek başıma çalışıyorum. Hafta içi kimseden yardım almıyorum. Çocuklarım hafta tatillerinde gelip çalışıyorlar." dedi.
Genç neslin farklı mesleklere yöneldiğini belirten Avşar, "İşi bırakma gibi bir düşüncem yok. Sağlığım el verdikçe ben buradayım. Bizim yaptığımız şey vatandaşa hizmettir." ifadesini kullandı.
Avşar, müşterilerden de olumlu dönüşler aldığını sözlerine ekledi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.