45 Yıllık Ayakkabı Ustası Süleyman Avşar’ın Hikayesi

Fabrikada çalışırken ayakkabı tamircisi arkadaşı sayesinde işi öğrenen 76 yaşındaki Avşar, 10 yıl boyunca hem çalıştı hem de boş zamanlarında ayakkabı tamirciliği yaptı.

Fabrikadan emekli olduktan sonra ayakkabı üretimi ve tamiratında kendini geliştiren Avşar, yaklaşık 35 yıl önce dükkan açtı.

Sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmek isteyen Avşar, işi öğretecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

Süleyman Avşar, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

İşini yaparken bu zamana kadar müşterileriyle sıkıntı yaşamadığını anlatan Avşar, "Tek başıma çalışıyorum. Hafta içi kimseden yardım almıyorum. Çocuklarım hafta tatillerinde gelip çalışıyorlar." dedi.

Genç neslin farklı mesleklere yöneldiğini belirten Avşar, "İşi bırakma gibi bir düşüncem yok. Sağlığım el verdikçe ben buradayım. Bizim yaptığımız şey vatandaşa hizmettir." ifadesini kullandı.

Avşar, müşterilerden de olumlu dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

