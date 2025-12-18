Fas’ta Arapçayı korumak için Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı

Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu, 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, ülkede daha kapsayıcı bir dilsel geleceğin ancak Arapçanın hayatın tüm alanlarında resmi statüsünün etkin biçimde uygulanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Bildiride, bunun Arapçayı eğitim, yönetim, finans, iş dünyası ve diğer hayati sektörlerin temel dili haline getiren, aynı zamanda Fransızca egemenliğini sona erdiren açık ve net bir dil politikasının benimsenmesini gerektirdiği ifade edildi.

Koalisyon ayrıca, kamu kurumları ile özel şirketlerin resmi yazışmalarda, sunulan hizmetlerde ve belgelerde Arapça veya Amazig dilinin (Berberice) zorunlu kullanımına ilişkin yasal düzenlemelere uymalarının sağlanmasını talep etti.

Ülkedeki sivil toplum örgütleri, bazı devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bankaların Fransızca kullanmayı sürdürmesini eleştiriyor.

Fas Anayasası'nın beşinci maddesinde, "Arapça devletin resmi dilidir ve devlet, kullanımını korumak, geliştirmek ve teşvik etmek için çalışır. Amaziğce ise istisnasız tüm Faslıların ortak mirası olması nedeniyle devletin resmi dilidir." hükmü yer alıyor.

Öte yandan, Ağustos 2019'da bazı derslerin Fransızca okutulmasına izin veren bir eğitim reformu yasası yürürlüğe girmişti.

Bu düzenleme, Fransızcanın eski sömürgeci dili olması gerekçesiyle eğitimde kullanımına karşı çıkan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine ve tartışmalara yol açmıştı.

