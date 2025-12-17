Kolombiya'da "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kutlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) eğitim merkezinde organize edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü programına, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nden 3. Katip Saide Nur Alp, Azerbaycan'ın Bogota Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Namık Ramazanov, Türkçe öğrenen Kolombiyalı kursiyerlerin yanı sıra çeşitli Türk kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Azerbaycan'ın Bogota Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ramazanov, misafirleri Azerbaycan diliyle selamlayıp, Türkiye mezunu biri olarak bu etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Aralık'ın, her yıl Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kutlanmasının Türk dünyası için önemli olduğunu vurgulayan Ramazanov, Azerbaycan'ın bu yaklaşımının, Türk dünyası arasındaki bağları güçlendiren anlamlı bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği 3. Katibi Alp de konuşmasında, Kolombiyalı dostlarla birlikte Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü anmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Alp, Türkiye'den Azerbaycan'a, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dili ailesinin, kültürel bağları ve kardeşlik ruhunu güçlendiren ortak bir dil mirası olduğunu vurguladı.

TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün ise Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı değil, binlerce yıllık Türk medeniyetinin ayırt edici bir unsuru olduğunu kaydetti.

Türkçenin, Türk dünyasının ötesinde Latin Amerika ülkelerinde, özellikle Kolombiya'da, sıcaklığı ve bir medeniyetin nişanesi olma özelliğiyle ilgi gördüğünü anlatan Elgün, TMV'nin, Türkçenin uluslararası ölçekte yabancı bir dil olarak öğretimine büyük önem verdiğini aktardı.

Elgün, ülkedeki 2026 hedeflerine değinerek, şunları paylaştı:

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) esas alınarak hazırlanan 'Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı'yla öğretim kalitesi uluslararası bir çerçevede yapılandırılıyor. Bogota'daki eğitim merkezinde ve üniversitelerde 2026 yılı itibarıyla Türk dili eğitimini sosyal ve kültürel faaliyetler ile mesleki gelişim programlarıyla desteklemeyi hedefliyoruz."

- 15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü

15 Aralık, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Orhun Yazıtlarının Türkçe olarak yazıldığının bilim dünyasına duyurulduğu tarihin yıl dönümü olarak anılıyor.

Bu kapsamda UNESCO tarafından "Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilen 15 Aralık, Türk dilinin tarihsel kökenini, zenginliğini ve uluslararası önemini vurgulayan özel bir gün olarak yurt dışında da kutlanmaya başlandı.

